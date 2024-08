Кейт Бланшет се завръща на театралната сцена след 6 години пауза

Австралийската звезда и носителка на "Оскар" Кейт Бланшет е смятана за една от най-добрите актриси на своето поколение - почитателите ѝ познават добре нейните "гъвкави" превъплъщения както в независими филмови продукции, така и в холивудски блокбастъри. Малко в сянка обаче за широката публика сякаш остава нейното друго амплоа - на театралната актриса Кейт Бланшет, която след 6-годишно отсъствие отново ще се завърне на сцената.

Завръщането си към театъра 55-годишната австралийска звезда ще направи на лондонска сцена с ролята на Аркадина в "Чайка" на Чехов. Постановката ще се играе в продължение на шест седмици в театър "Барбикан" в британската столица от февруари 2025 г. Бланшет за последно се изявява на сцената му през 2012 г.

Догодина ще станат шест години от последната театрална изява на Бланшет в Лондон. През 2019 г., непосредствено преди пандемията от КОВИД-19, тя играе в постановка на When We Have Sufficiently Tortured Each Other на Националния театър.

Освен Кейт Бланшет актьорският състав на новата постановка на "Чайка" включва Том Бърк, с когото актрисата наскоро работи над предстоящия трилър "Black Bag" на режисьора Стивън Содърбърг.

Бланшет има зад гърба си изобилие от запомнящи се роли в киното - в "Елизабет" и "Елизабет: Златният век", трилогиите "Властелинът на пръстените" и "Хобит", "Авиаторът", "Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп", "Странният случай с Бенджамин Бътън", "Син жасмин", "Каръл", "Тор: Рагнарок", "Бандитките на Оушън", "Лидия Тар". За нея обаче завръщането на театрална сцена е завръщане към корените...

Кейт Бланшет е завършила Националния институт за драматично изкуство в Сидни и дебютът ѝ е именно на австралийска тетрална сцена - през 1992 г. в "Олеана" на Дейвид Мамет. В постановката тя си партнира с друга голяма звезда на Австралия - Джефри Ръш.

Едва пет години по-късно - през 1997 г., Кейт Бланшет дебютира в киното. Международна слава като филмова актриса ѝ носи "Елизабет" (1998). Австралийката има осем номинации за "Оскар" и спечелила две награди на американската киноакадемия - за поддържаща роля в "Авиаторът" и за главна в "Син жасмин", припомня БТА.

През годините Бланшет е участвала в над двадесет театрални постановки. Актрисата и съпругът ѝ, драматургът Андрю Ъптън, са художествени директори на Театралната компания на Сидни от 2008 до 2013 г. Някои от сценичните ѝ роли през този период са в нашумелите нови постановки на "Трамвай "Желание" на Тенеси Уилямс, "Вуйчо Ваньо" на Чехов, "Слугините" на Жан Жьоне.

През 2017 г. Кейт Бланшет дебютира на Бродуей в "Платонов" на Чехов, за което получава номинация за водещата театрална награда "Тони" за най-добра актриса в пиеса.

Сред театралните постановки, в които е играла Бланшет, са "Електра", "Хамлет", "Бурята", "Монолози за вагината".

С една от ролите си в театъра - на Бланш Дюбоа в "Трамвай "Желание", Кейт Бланшет успява да впечатли не кого да е, а самата Мерил Стрийп - номинирана за 21 награди "Оскар" и носителка на три, считана за най-великата жива актриса и една от най-великите в историята на киното.

"Това изпълнение беше толкова голо, толкова сурово и необикновено, удивително, изненадващо и страшно, колкото всичко, което някога съм виждала... Мислех, че познавам тази пиеса, мислех, че знам всички реплики наизуст, защото съм я гледала толкова много пъти, но никога не бях гледала пиесата, докато не видях това представление. Тя е не само талантлива и даровита актриса. Кейт Бланшет е преди всичко смела актриса - човек трябва да е смел, за да играе в "Трамвай "Желание" на Бродуей. Наистина ѝ се възхищавам изключително много и много бих искала да приличам на нея", казва Стрийп.