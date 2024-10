Джулия Робъртс ще бъде наградена с почетен "Сезар"

Американската актриса Джулия Робъртс ще бъде удостоена с почетен "Сезар" на 50-ото издание на най-престижните филмови награди във Франция, предаде АФП, като цитира организаторите.

Церемонията ще се състои на 28 февруари 2025 г.

Джулия Робъртс влезе в светлината на прожекторите на 23-годишна възраст с филма "Хубава жена", в който си партнира с Ричард Гиър (1990 г.). Тя спечели награда "Оскар" за ролята си в "Ерин Брокович" през 2001 г.

