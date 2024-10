На 100 г. почина писателка Лили Ебърт, оцеляла от Аушвиц

Писателката от унгарски произход Лили Ебърт, която на 20-годишна възраст е затворена в Аушвиц, почина във Великобритания, съобщи Би Би Си.

Авторката е починала три седмици преди 101-ия си рожден ден, съобщи правнукът ѝ Дов Форман в социалната мрежа Екс.

"На 9 юли 1944 г. баба ми и семейството ѝ са отведени в Аушвиц-Биркенау. Майка ѝ, по-малката ѝ сестра и брат ѝ са убити в газовите камери. Изпитвайки невъобразима скръб, на баба си обещава, че ако излезе жива от този ад на земята, ще разкаже историята си. Без гняв, но със сила, достойнство и решителност да почете мъртвите", пише Форман.

"Нейната история трогна стотици милиони хора по света, напомняйки ни за устойчивостта на човешкия дух и опасностите от неконтролируемата омраза. Тя беше кралицата на нашето голямо, любящо семейство. Светлината, която блестеше толкова ярко, помръкна. Тя беше нашият герой", пише още правнукът на писателката.

Lily Ebert — 1923-2024. A light that shone so brightly has today gone dark. pic.twitter.com/A5bymeiFTG





След войната Лили Ебърт заживява в Швейцария и Израел, преди да се премести във Великобритания през 1967 г. По време на пандемията от COVID-19, с помощта на своя правнук, тя написва мемоарната си книга "Обещанието на Лили. Как оцелях в Аушвиц и намерих сили да продължа напред", която става бестселър.

Малко след публикуването на книгата Ебърт и Форман правят свой канал в социалната мрежа ТикТок, където жената отговаря на въпроси за живота си, затварянето ѝ в концентрационния лагер и робския труд в оръжейния завод в Лайпциг. Понастоящем каналът има около два милиона абонати.



Лили Ебърт е наградена с Ордена на Британската империя и с унгарския Орден за заслуги за привличане на вниманието към историята на Холокоста.

A message of condolence from His Majesty The King following the passing of Lily Ebert MBE, Holocaust survivor and educator. pic.twitter.com/iL5T2KJj0C