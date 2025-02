Стотици двойници на Мерилин Монро участваха в ежегодно благотворително плуване в Австралия (ВИДЕО)

Стотици хора, облечени като покойната холивудска икона Мерилин Монро, се потопиха в морето близо до град Аделаида, за да съберат пари за подпомагане на онкоболните в Австралия, предаде ДПА, позовавайки се на Ей Би Си.

Общо 765 души се регистрираха за участие в благотворителната проява. Те плуваха приблизително 400 метра около кея в предградието Брайтън с платиненоруси перуки, бели бански костюми и червено червило, понасяйки температура от 39 градуса по Целзий.

Hundreds of South Australians have hit the water at Brighton Jetty - swimming 400 metres dressed as the iconic superstar Marilyn Monroe. The record-breaking event, all for a very special cause. @AKunowski #7NEWS pic.twitter.com/FQBj1FxWZi

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) February 2, 2025

Благотворителното плуване е по инициатива на Сара Тини, която през 2014 г. губи майка си от рак. Оттогава ежегодното събитие е събрало 1,3 милиона австралийски долара (807 530 щатски долара), показва сайтът на фондацията, основана от Тини.

🏊‍♀️🌊 ¡Un maratón de natación lleno de estrellas! Más de 700 Marilyns Monroe participan en evento benéfico en Australia 🇦🇺



Un total de 756 personas, disfrazadas como la icónica Marilyn Monroe, se lanzaron al agua en la 12.ª edición del maratón de natación en Adelaida, Australia,… pic.twitter.com/2y1tHNFfoB

— ACR Mundo (@MundoACR) February 3, 2025

Около един на всеки двама австралийци ще бъде диагностициран с рак, докато навърши 85 години, се посочва на сайта, популяризиращ благотворителното плуване.

За учредяването на инициативата Сара Тини е удостоена с Медала на Ордена на Австралия, отбелязва Ей Би Си, предава БТА.