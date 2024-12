Тръненият венец на Исус Христос се завръща в „Нотр Дам“

Древна реликва, която много християни почитат като трънения венец на Исус Христос, се завръща в парижката катедралата „Нотр Дам“, пет години след като беше спасен от пламъците на опустошителния пожар в храма през 2019 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Венецът е изплетен от тръни и е бил положен на главата на Исус Христос преди разпъването му на кръста в Йерусалим, с цел пародиране на царска корона. Той ще бъде върнат в историческия му дом в петък, 13 декември. Церемонията ще бъде ръководена от архиепископа на Париж.

За първи път реликвата е спомената от поклонници от Йерусалим през V в., а през Х в. е пренесена в Константинопол. През 1239 г. тя е придобита от френския крал Луи IX, който я пренася в Париж и я съхранява в „Нотр Дам“, след което я премества в храма Сент-Шапел. По-късно тя е върната в „Нотр Дам“.

По време на пожара, който опустоши голяма част от катедралата „Нотр Дам“ на 15 април 2019 г., тръненият венец се съхраняваше в запечатана кутия заедно с други реликви. Бързите действия на пожарникарите осигуриха оцеляването на тези съкровища.

