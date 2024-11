Ремонтът на катедралата „Нотр Дам“ продължава и след официалното й откриване

Камбаните на „Нотр Дам“ отново бият, но скелето, което все още стои по външната част на катедралата, озадачава парижани, които се питат дали грандиозното ѝ откриване след пожара, планирано за 7 и 8 декември, не е по-скоро символично, отколкото реално, съобщава АП.

Когато френският президент Еманюел Макрон инспектира възстановителните работи в петък, при последната си обиколка на строителната площадка, той ще види обновения интериор със собствените си очи. Но той няма как да пропусне и строителните работи и крановете, които загрозяват външната част на почти 900-годишния паметник.

The bells of Notre Dame are chiming again, but scaffolding still clinging to the cathedral's exterior is puzzling some Parisians. https://t.co/ng3hMMBmaQ