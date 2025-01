Учeните откриха "Супер-Венера": непозната досега категория екзопланета

Обект, който доскоро смятахме за част от най-разпространената категория планети в галактиката, се оказа нещо съвсем ново и непознато за науката.

Екзопланетата Енайпоша (GJ 1214 b), която обикаля около червеното джудже Оркария на около 47 светлинни години от Земята, досега беше смятана за мини-Нептун. Но задълбочените наблюдения с космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST) разкриват, че тя наподобява Венера, но в значително по-голям мащаб. Този факт я превръща в първата известна планета от нова категория, наречена "Супер-Венера".

Енайпоша е една от най-изследваните екзопланети. Открита през 2009 г., тя има маса и радиус, които я поставят между Земята и Нептун. По-късните наблюдения показват, че тя притежава значителна атмосфера.

Екзопланетите с подобни размери обикновено попадат в две основни категории: Супер-Земи и мини-Нептуни. Супер-Земите са скалисти планети, по-големи от Земята, с водородни атмосфери, ако изобщо имат такива. От друга страна, мини-Нептуните, които са най-разпространените сред известните над 5 800 екзопланети, имат плътни атмосфери, богати на водород и хелий, а повърхността им може да бъде покрита с течни океани.

И двете категории представляват интерес за учените, тъй като при подходящи условия биха могли да бъдат обитаеми. Именно поради тази причина Енайпоша е обект на интензивни изследвания – тя има радиус 2.7 пъти по-голям от земния и маса 8.2 пъти по-голяма.

