Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Дъщерята на Мартин Чой прегърна братчето си Арън, родено от Натали Трифонова (СНИМКА/ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Мартин Чой прегърна братчето си Арън, родено от Натали Трифонова (СНИМКА/ВИДЕО)

4 Октомври, 2026 09:22 1 525 11

  • мартин чой-
  • натали трифонова-
  • киара-
  • арън-
  • известни личности

Киара се появи на снимка със сина на мотошампиона и Натали Трифонова по повод първия му рожден ден

Дъщерята на Мартин Чой прегърна братчето си Арън, родено от Натали Трифонова (СНИМКА/ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кадър на дъщерята на Мартин Чой Киара с малкия Арън привлече внимание в социалните мрежи. Арън е синът на мотошампиона и Натали Трифонова, а снимката е направена по повод първия му рожден ден.

Празненството е било организирано в края на септември. На него е присъствал Мартин Чой, а сред гостите е била и Киара. Именно общата снимка на братчето и сестричката е предизвикала най-много реакции.

Дъщерята на Мартин Чой прегърна братчето си Арън, родено от Натали Трифонова (СНИМКА/ВИДЕО)

Киара, която вече е тийнейджърка, се появява сравнително рядко в публичното пространство. Затова кадърът бързо е привлякъл вниманието на последователите на Натали Трифонова и Мартин Чой.

„Страхотни сладури, дано имат силна връзка като брат и сестра“, гласи един от коментарите.


Източник: Пловдив24


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ви е...

    5 1 Отговор
    ...живо и здраво, а кака много да го слуша .... и тя е голяма сладурана...

    09:25 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джеймс Фенимор Купър

    5 1 Отговор
    Младия вожд на Арапачите, Малкия Морков, открадна жената Дълбоката Дупка, за която щеше да се жени Великобритания Вожд на Апачите - Винету!!!

    09:33 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Златен мъж

    0 0 Отговор
    Аз докато си бизнесменствам венелина може да ми забърка един айвар 150 буркана на казаните да има какво да хапвам зимата 🥳🤭🤭🤭😂🍾

    10:01 04.10.2026

  • 8 Сийка

    3 0 Отговор
    Само питам - Мартин Чой също ли е бил на празника като гост ?

    10:13 04.10.2026

  • 9 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Сладури, да са живи и здрави всичките!

    10:16 04.10.2026

  • 10 Нали!

    4 0 Отговор
    колко сладко и ненужно като информация “събитие” не касаещо никого освен смесените им взаимоотношения и … житейски драми🤦‍♂️

    10:28 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.