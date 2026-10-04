Мишел Обама показа невиждани досега СНИМКИ с Барак Обама за 34-тата им годишнина

Боси, хванати за ръце и насочени към морето – така изглеждат Мишел и Барак Обама на непубликувана досега снимка, с която отбелязаха 34-тата годишнина от сватбата си. Кадърът беше споделен от Мишел Обама на 3 октомври заедно с видео, събрало моменти от съвместния им живот.
„Любовта ми към теб става все по-силна и по-добра. Честита годишнина, Барак“, написа бившата първа дама. Тя пожела на съпруга си още много години радост, смях и спомени.
Снимки от сватбата и годините в Белия дом
Във видеото са включени кадри от различни периоди от връзката им – от сватбата през 1992 г. до годините, прекарани в Белия дом, и по-нови моменти от живота им. На един от кадрите двамата вървят боси по плажа, като Барак държи обувките си в ръка.
Мишел и Барак Обама сключват брак на 3 октомври 1992 г. в Чикаго. Двамата се запознават през 1989 г. в адвокатска кантора в града, където работят заедно.
„Все още съм най-големият късметлия на света“
Бившият американски президент също публикува послание по повод годишнината. Той сподели снимка с Мишел от фотосесия за списание People и написа: „Честита годишнина, Мишел! Все още съм най-големият късметлия на света, че съм с теб.“
Публикациите на двамата отбелязват поредната годишнина от брака им с лични снимки и спомени, вместо с официални изявления.
Източник: InStyle
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майкъл Обама
11:42 04.10.2026
2 Простьо
11:50 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Елизабет Цветанова
11:57 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.