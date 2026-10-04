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Мишел Обама показа невиждани досега СНИМКИ с Барак Обама за 34-тата им годишнина
  Тема: Известни личности

Мишел Обама показа невиждани досега СНИМКИ с Барак Обама за 34-тата им годишнина

4 Октомври, 2026 11:39 542 5

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  • известни личности

Един от кадрите показва двойката босa по плажа, а бившият президент заяви, че все още е „най-големият късметлия на света“

Мишел Обама показа невиждани досега СНИМКИ с Барак Обама за 34-тата им годишнина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Боси, хванати за ръце и насочени към морето – така изглеждат Мишел и Барак Обама на непубликувана досега снимка, с която отбелязаха 34-тата годишнина от сватбата си. Кадърът беше споделен от Мишел Обама на 3 октомври заедно с видео, събрало моменти от съвместния им живот.

„Любовта ми към теб става все по-силна и по-добра. Честита годишнина, Барак“, написа бившата първа дама. Тя пожела на съпруга си още много години радост, смях и спомени.


Снимки от сватбата и годините в Белия дом

Във видеото са включени кадри от различни периоди от връзката им – от сватбата през 1992 г. до годините, прекарани в Белия дом, и по-нови моменти от живота им. На един от кадрите двамата вървят боси по плажа, като Барак държи обувките си в ръка.

Мишел и Барак Обама сключват брак на 3 октомври 1992 г. в Чикаго. Двамата се запознават през 1989 г. в адвокатска кантора в града, където работят заедно.

„Все още съм най-големият късметлия на света“

Бившият американски президент също публикува послание по повод годишнината. Той сподели снимка с Мишел от фотосесия за списание People и написа: „Честита годишнина, Мишел! Все още съм най-големият късметлия на света, че съм с теб.“


Публикациите на двамата отбелязват поредната годишнина от брака им с лични снимки и спомени, вместо с официални изявления.

Източник: InStyle


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майкъл Обама

    6 1 Отговор
    Аз съм мъжа в семейството, а Бараката е жената.

    11:42 04.10.2026

  • 2 Простьо

    7 1 Отговор
    Мишел показа ли патлака най-накрая? Не че и преди не се подаваше дискретно.

    11:50 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Елизабет Цветанова

    2 1 Отговор
    Лесбийките сме злато

    11:57 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.