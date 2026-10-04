Ракията на Балканите: "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка" - различни имена и различни правила

Една и съща есенна картина има различни имена от двете страни на границата. В Турция е ракъ, в Гърция – ципуро, а в Румъния – цуйка или паланка. Общото между тези напитки е не само високото алкохолно съдържание, а и мястото им в семейните и селските традиции. Разликата идва при казана, разрешителното, акциза и продажбата.
Темата отново стана актуална в България след публикуването на 23 септември на проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Проектът е на обществено обсъждане до 23 октомври. Тълкуванията, че дори притежаването на подарена бутилка домашна ракия може да доведе до глоба от минимум 1000 евро, предизвикаха политически реакции. От „Продължаваме промяната“ започнаха петиция „Долу ръцете от домашната ракия“, ДПС обяви, че ще предложи промени, а от ГЕРБ-СДС определиха посегателството върху домашната ракия като „лоша поличба“.
Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта е да се пресече търговията с домашен алкохол, а не да се санкционират хората, които произвеждат и съхраняват ракия за лична употреба. В България дестилацията е разрешена от собствени плодове, в специализирани малки обекти и след плащане на акциз според количеството и алкохолния градус. До 30 литра дестилиран алкохол годишно за едно домакинство се облага с 50% от стандартната ставка, а за всеки литър над този праг се дължи пълният акциз. Министерството на финансите уточни, че новата разпоредба за държането на домашна ракия се отнася до места, свързани със стопанска дейност, като ресторанти, хотели, къщи за гости и складове.
В Гърция казанът има разрешение и срок
Гръцкият режим е свързан с малките производители на грозде и други суровини. За да произведат дестилат, те трябва да получат разрешение от митническите служби, след което разполагат с двумесечен срок за дестилация на собствената продукция. Количеството е ограничено до пет хектолитра чист алкохол годишно, а казанът не може да бъде с вместимост над 130 литра. Придобиването или предоставянето на дестилата на други лица е възможно само с документи за произход.
Румънските имена зависят от плода и дестилацията
В Румъния домакинствата могат да произвеждат и притежават до 50 литра чист алкохол годишно за собствена консумация. Това се равнява на 125 литра ракия с алкохолно съдържание 40 градуса или на 100 литра при 50 градуса. За количествата в рамките на лимита се прилага намален акциз от 50% от стандартната ставка.
Глобите при нарушения могат да достигнат 100 000 леи, или около 18 940 евро, но максималната санкция не се налага автоматично само заради превишено количество. Възможни са и конфискация на алкохола, съдовете и използваните инсталации. Правилата за собствена консумация не важат за продукция, предназначена за продажба.
Наименованието цуйка обикновено се използва за ракия от сливи, произвеждана най-често чрез еднократна дестилация в Южна и Източна Румъния. Палинката, характерна за Трансилвания и северните области, се прави чрез двойна или тройна дестилация от сливи, круши, ябълки, грозде или горски плодове.
Продажбата е границата между традицията и търговията
В Северна Македония личното производство е позволено за домакинството и гостите, но не и за продажба. Малките земеделски производители, които искат да предлагат ракия на пазара, трябва да се регистрират, да уведомят митническите власти, да декларират количеството и да използват акцизен бандерол.
В Сърбия също е разрешено производството за лични нужди, но продажбата изисква регистрация и спазване на правила за качество, безопасност и етикетиране. В Турция изключението за производство за лична консумация на ферментирали напитки до 350 литра не обхваща ракъ. Производството на дестилиран алкохол без необходимото разрешение не е разрешено независимо от количеството.
Източник: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
15:49 04.10.2026
3 Ох, не мога бе
15:50 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пецата
16:02 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 665
На времето царе, крале султани са взимали по един десятък и толкова .
16:07 04.10.2026
15 Никой
Коментиран от #24
16:14 04.10.2026
16 Николова , София
Коментиран от #20, #23
16:19 04.10.2026
17 Цвете
16:20 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Краси
До коментар #16 от "Николова , София":И какво пият нормалните ма, Николова?
Коментиран от #22
16:34 04.10.2026
21 уиски вносител
16:40 04.10.2026
22 Николова , София
До коментар #20 от "Краси":Водка ..качествена водка има и на малко по висока цена от литър ракия ...но няма да те умори и сутрин няма да си като прегазен от влак , пак върви със салата ,трушия,кюфтета,таратор,суджук на скара, печен пипер с чесън, кебапчета ....:)
Коментиран от #25
16:41 04.10.2026
23 Забележка
До коментар #16 от "Николова , София":Домашната гроздова ракия се прави с отстраняване на всяко гнило зърно и пр...(за предотвратяване на метилов източник), за разлика от промишлено произвежданата чрез самосвали пълни с грозде.
16:45 04.10.2026
24 проверяващ
До коментар #15 от "Никой":Внимавайте с комшията, че той може да подаде сигнал срещу вас за домашна ракия.
16:48 04.10.2026
25 Краси
До коментар #22 от "Николова , София":За мен водката е питието на алкохолиците. Няма вкус, няма мирис, само се наливат. А хубавата ракия освен че има страхотен аромат, също не предизвиква главоболие. За съжаление възможно е да не си пила, защото много от тези, които твърдят, че правят страхотна ракия, всъщност правят страхотни гадости.
Коментиран от #26
16:49 04.10.2026
26 Николова , София
До коментар #25 от "Краси":Може , ...пила съм македонска гроздова (не джибри) ракия на тиквеш ...наистина еликсир ..ароматна ,мека,пивка
Коментиран от #27
16:55 04.10.2026
27 Краси
До коментар #26 от "Николова , София":Тази е доста добра. Опитай и Бургас 63 Барел, може да ти хареса.
Но ако попаднеш на някой, който наистина умее да прави хубава ракия, гарантирам че ще запомниш, кога си я пила.
17:01 04.10.2026