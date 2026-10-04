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Ракията на Балканите: "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка" - различни имена и различни правила

Ракията на Балканите: "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка" - различни имена и различни правила

4 Октомври, 2026 15:44 981 27

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  • закони

Как се нарича ракията на Балканите и какви са правилата за домашно производство

Ракията на Балканите: "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка" - различни имена и различни правила - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една и съща есенна картина има различни имена от двете страни на границата. В Турция е ракъ, в Гърция – ципуро, а в Румъния – цуйка или паланка. Общото между тези напитки е не само високото алкохолно съдържание, а и мястото им в семейните и селските традиции. Разликата идва при казана, разрешителното, акциза и продажбата.

Темата отново стана актуална в България след публикуването на 23 септември на проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Проектът е на обществено обсъждане до 23 октомври. Тълкуванията, че дори притежаването на подарена бутилка домашна ракия може да доведе до глоба от минимум 1000 евро, предизвикаха политически реакции. От „Продължаваме промяната“ започнаха петиция „Долу ръцете от домашната ракия“, ДПС обяви, че ще предложи промени, а от ГЕРБ-СДС определиха посегателството върху домашната ракия като „лоша поличба“.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта е да се пресече търговията с домашен алкохол, а не да се санкционират хората, които произвеждат и съхраняват ракия за лична употреба. В България дестилацията е разрешена от собствени плодове, в специализирани малки обекти и след плащане на акциз според количеството и алкохолния градус. До 30 литра дестилиран алкохол годишно за едно домакинство се облага с 50% от стандартната ставка, а за всеки литър над този праг се дължи пълният акциз. Министерството на финансите уточни, че новата разпоредба за държането на домашна ракия се отнася до места, свързани със стопанска дейност, като ресторанти, хотели, къщи за гости и складове.

В Гърция казанът има разрешение и срок

Гръцкият режим е свързан с малките производители на грозде и други суровини. За да произведат дестилат, те трябва да получат разрешение от митническите служби, след което разполагат с двумесечен срок за дестилация на собствената продукция. Количеството е ограничено до пет хектолитра чист алкохол годишно, а казанът не може да бъде с вместимост над 130 литра. Придобиването или предоставянето на дестилата на други лица е възможно само с документи за произход.

Румънските имена зависят от плода и дестилацията

В Румъния домакинствата могат да произвеждат и притежават до 50 литра чист алкохол годишно за собствена консумация. Това се равнява на 125 литра ракия с алкохолно съдържание 40 градуса или на 100 литра при 50 градуса. За количествата в рамките на лимита се прилага намален акциз от 50% от стандартната ставка.

Глобите при нарушения могат да достигнат 100 000 леи, или около 18 940 евро, но максималната санкция не се налага автоматично само заради превишено количество. Възможни са и конфискация на алкохола, съдовете и използваните инсталации. Правилата за собствена консумация не важат за продукция, предназначена за продажба.

Наименованието цуйка обикновено се използва за ракия от сливи, произвеждана най-често чрез еднократна дестилация в Южна и Източна Румъния. Палинката, характерна за Трансилвания и северните области, се прави чрез двойна или тройна дестилация от сливи, круши, ябълки, грозде или горски плодове.

Продажбата е границата между традицията и търговията

В Северна Македония личното производство е позволено за домакинството и гостите, но не и за продажба. Малките земеделски производители, които искат да предлагат ракия на пазара, трябва да се регистрират, да уведомят митническите власти, да декларират количеството и да използват акцизен бандерол.

В Сърбия също е разрешено производството за лични нужди, но продажбата изисква регистрация и спазване на правила за качество, безопасност и етикетиране. В Турция изключението за производство за лична консумация на ферментирали напитки до 350 литра не обхваща ракъ. Производството на дестилиран алкохол без необходимото разрешение не е разрешено независимо от количеството.

Източник: БНТ


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    Няма такива филми!!! Ракията е само и единствено българска!!! Другото са нескопосани подобия от кражбата на нашата ракия!!! Покойният Божидар Димитров разказваше за чаша от средновековна България, на която за пръв път в историята пише, че на нечия сватба се пие ракия!!!

    15:49 04.10.2026

  • 3 Ох, не мога бе

    5 1 Отговор
    Ракия е имало преди нас,Ракия ще има и след нас. Така да се каже форевър😂🤣🤣

    15:50 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пецата

    1 0 Отговор
    За ракиата требва добра салата разбираш ли и яка музика 🤣

    16:02 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 665

    5 0 Отговор
    Навсякъде "свободата и демокрацията" дере народа с най различни данъци,такси, глоби.. рови му в мазето и избата да не би сам човек да си е произвел нещо.
    На времето царе, крале султани са взимали по един десятък и толкова .

    16:07 04.10.2026

  • 15 Никой

    4 0 Отговор
    Финансовия министър обяви , че комшията спокойно може да наруши закона който написали, когато реши да ви подари шише домашна ракия. Значи, написали закон който може да не се спазва ? Защо тогава сте го написали ?

    Коментиран от #24

    16:14 04.10.2026

  • 16 Николова , София

    1 7 Отговор
    Ракия пият само пианките, нормален не пие такава отрова

    Коментиран от #20, #23

    16:19 04.10.2026

  • 17 Цвете

    1 2 Отговор
    СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЛИ СА? КОГАТО ВЛЯЗАТ, ТОГАВА ЩЕ ПРАВИМ СРЪВНЕНИЕ ,КОЕ ,КОЛКО И КАК? НО ДА ПОСЕГНАТ НА РАКИЯТА ,ЯВНО ДОСТА СА СЕ УПОИЛИ ОТ ВЛАСТТА? А КОЙ ГО ПРЕДЛОЖИ? ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА, КОЯТО БЕШЕ ВЪВ ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОЙ? ЕСТЕСТВЕНО НА РАДЕВ. ДО ТУК С ТЕЗИ ,КОИТО ЗАБРАВИХА ОБЕЩАНИЯТА СИ. 👎✈️🤔

    16:20 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Краси

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Николова , София":

    И какво пият нормалните ма, Николова?

    Коментиран от #22

    16:34 04.10.2026

  • 21 уиски вносител

    0 0 Отговор
    Загрижен за здравето ви Пилота ще събира глоби за наличието на домашна ракия. Ще ползвате повече уиски.

    16:40 04.10.2026

  • 22 Николова , София

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Краси":

    Водка ..качествена водка има и на малко по висока цена от литър ракия ...но няма да те умори и сутрин няма да си като прегазен от влак , пак върви със салата ,трушия,кюфтета,таратор,суджук на скара, печен пипер с чесън, кебапчета ....:)

    Коментиран от #25

    16:41 04.10.2026

  • 23 Забележка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Николова , София":

    Домашната гроздова ракия се прави с отстраняване на всяко гнило зърно и пр...(за предотвратяване на метилов източник), за разлика от промишлено произвежданата чрез самосвали пълни с грозде.

    16:45 04.10.2026

  • 24 проверяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Никой":

    Внимавайте с комшията, че той може да подаде сигнал срещу вас за домашна ракия.

    16:48 04.10.2026

  • 25 Краси

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Николова , София":

    За мен водката е питието на алкохолиците. Няма вкус, няма мирис, само се наливат. А хубавата ракия освен че има страхотен аромат, също не предизвиква главоболие. За съжаление възможно е да не си пила, защото много от тези, които твърдят, че правят страхотна ракия, всъщност правят страхотни гадости.

    Коментиран от #26

    16:49 04.10.2026

  • 26 Николова , София

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Краси":

    Може , ...пила съм македонска гроздова (не джибри) ракия на тиквеш ...наистина еликсир ..ароматна ,мека,пивка

    Коментиран от #27

    16:55 04.10.2026

  • 27 Краси

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Николова , София":

    Тази е доста добра. Опитай и Бургас 63 Барел, може да ти хареса.
    Но ако попаднеш на някой, който наистина умее да прави хубава ракия, гарантирам че ще запомниш, кога си я пила.

    17:01 04.10.2026