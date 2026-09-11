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Внимавайте в Тайланд: 5 закона, които могат да вкарат туристите в сериозни неприятности

Внимавайте в Тайланд: 5 закона, които могат да вкарат туристите в сериозни неприятности

11 Септември, 2026 15:16 1 009 7

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От отношението към монархията до канабиса и пушенето – някои нарушения могат да имат сериозни последици

Внимавайте в Тайланд: 5 закона, които могат да вкарат туристите в сериозни неприятности - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тайланд е сред най-посещаваните туристически дестинации в Азия, но зад идиличните плажове и оживените курорти стоят закони, които могат сериозно да изненадат неподготвените чужденци. Някои действия, приемани за незначителни другаде, могат да доведат до солени глоби, задържане или дори наказателно преследване, пише The Independent.

Особено внимание туристите трябва да проявяват към тайландската монархия. Законодателството предвижда тежки наказания за обида или оклеветяване на краля, кралицата, престолонаследника или регента. Неуважителното отношение към изображения на монарха също може да създаде сериозни проблеми. Затова не е добра идея например да настъпвате банкнота, за да я спрете, ако бъде отнесена от вятъра.

Строги правила важат и за алкохола. Минималната възраст за закупуване на алкохолни напитки е 20 години, а продажбата им е ограничена и в определени часове и дни.

Туристите трябва да бъдат особено внимателни и по отношение на канабиса. Тайланд промени правилата в тази област няколко пъти през последните години и режимът продължава да бъде строго регулиран. Това, че даден продукт може да бъде намерен или използван законно при определени условия в страната, не означава, че може свободно да бъде пренасян през границата. Изнасянето на канабис без необходимите разрешения може да доведе до сериозни правни последствия.

Внимавайте в Тайланд: 5 закона, които могат да вкарат туристите в сериозни неприятности
Снимкa: Shutterstock

Ограничения има и за пушенето. То е забранено на редица обществени места и на определени популярни плажове, като нарушителите могат да бъдат глобени. Електронните цигари и устройствата за вейпинг също са обект на строги ограничения.

Затова преди пътуване до Тайланд е препоръчително туристите да проверят актуалните правила от официални източници. Законодателството, особено по отношение на канабиса и тютюневите изделия, може да се променя, а незнанието на местните правила не освобождава посетителите от отговорност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мис Тайланд

    4 1 Отговор
    Местя.

    15:18 11.09.2026

  • 2 От опит ли пишете

    6 1 Отговор
    Статията е вероятно за обслужващите американския самолетоносач, който си почиваше там около месец, докато му измият тоалетните.

    15:24 11.09.2026

  • 3 рашан лейдибой

    0 4 Отговор
    мммм бенг кок !

    15:25 11.09.2026

  • 4 Бялджип

    2 1 Отговор
    През лятото имах гости от една източна държава. Здрависахме се с мъжа, но когато подадох ръка на жената, тя се отдръпна назад, видимо се смути. Мъжът също не подаде ръка на съпругата ми, все едно я нямаше. Разбрах, че допускам грешка, а традициите им са различни от нашите. Постояха десетина дни и си заминаха с добро настроение, запазили(според мъжа) прекрасни спомени...

    15:33 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 просто не е истана колко сте БЕЗГРАМОТНИ

    1 0 Отговор
    да настъпвате банкнота, за да я спрете, ако бъде отнесена от вятъра - логически това изречение няма смисъл, пак калпав превод, абе не четете ли?! Ако нещо бъде отнесено от вятъра, как след това ще стъпите на него да го спрете?!!!

    16:03 11.09.2026