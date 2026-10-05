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Рамзан Кадиров на 50: "Пехотинецът на Путин" празнува юбилей
  Тема: Известни личности

Рамзан Кадиров на 50: "Пехотинецът на Путин" празнува юбилей

5 Октомври, 2026 07:20 485 6

  • рамзан кадиров-
  • чечения-
  • владимир путин-
  • русия-
  • санкции

От наследник на убития Ахмат Кадиров до дългогодишен съюзник на Кремъл– кариерата на чеченския лидер е белязана от войни, репресии и показна лоялност към Москва.

Рамзан Кадиров на 50: "Пехотинецът на Путин" празнува юбилей - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 5 октомври 2026 г. Рамзан Кадиров навършва 50 години. Той оглавява Чечения почти две десетилетия, а на последните регионални избори, проведени на 20 септември, получи 99,85% от гласовете според чеченската избирателна комисия. Резултатът му осигури нов мандат начело на републиката.

Кадиров е роден през 1976 г. в Центарой, днес Ахмат-Юрт. Баща му Ахмат Кадиров е религиозен лидер, който по време на Втората чеченска война преминава на страната на Москва и става първият проруски ръководител на Чечения. Той е убит при атентат на 9 май 2004 г. на стадиона в Грозни.

Властта идва след смъртта на баща му

След убийството на Ахмат Кадиров синът му започва бързо изкачване в регионалната власт. През 2005 г. става изпълняващ длъжността министър-председател, а през 2006 г. поема поста редовен премиер. През февруари 2007 г. Владимир Путин го назначава за временно изпълняващ длъжността президент на Чечения.

Кадиров официално заема най-високия пост през април 2007 г., когато е на 30 години. От 2010-2011 г. длъжността е преименувана на „глава на Чеченската република“, след като в Русия е възприето президентската титла да бъде запазена за държавния глава на федерацията.

„Пехотинецът на Путин“

Самият Кадиров публично се е определял като „пехотинец на Путин“ – формулировка, цитирана от американското финансово министерство. Лоялността му към Кремъл е сред основите на политическия му модел, а Чечения се превръща в една от най-силно персонализираните регионални власти в Русия.

Американското финансово министерство посочва, че чеченски формирования, свързани с Кадиров, са участвали във войната срещу Украйна. Кадиров е под санкции на САЩ, Европейския съюз, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и други държави. Санкциите обхващат и членове на семейството му, както и свързани структури.

Репресии и култ към личността

Правозащитната организация „Хюман райтс уоч“ обвинява чеченските власти в системно преследване на критици и техни роднини. В докладите ѝ се описват произволни задържания, насилствени изчезвания, натиск върху семейства и наказателни мерки срещу хора, свързвани с опозицията.

Името на Кадиров се свързва и с репресиите срещу гейове в Чечения, както и с нападението срещу журналистката Елена Милашина и адвоката Александър Немов в Грозни през юли 2023 г. Правозащитници твърдят, че случаят не е разследван ефективно.

Публичният образ на чеченския лидер съчетава военна демонстративност, консервативна религиозна риторика и показен култ към личността. В същото време новият му мандат показва, че Кадиров запазва подкрепата на Кремъл и контрола върху политическия живот в републиката.

Източници: Интерфакс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПО ТОЧНО КАЗВА
    ЧЕ Е ВОЙН НА ПРОРОКА ИСА ( ИСА ИБН МАРИАМ - ИСУС СИНА НА МАРИЯ)
    .....
    ЧРД РАМЗАН АХМАТОВИЧ !

    07:37 05.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ! ДАНО И НИЕ ИМАМЕ ТАКЪВ,,КАДИРОВЕЦ,,!

    07:42 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити

    0 1 Отговор
    Пехотинеца дето не знае как се държи пушка.

    07:53 05.10.2026

  • 6 Трол

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав г-н Кадиров!

    07:56 05.10.2026