Филип Киркоров е продал апартаментите на улица „Земляной вал“ в Москва, в които е живял с Алла Пугачова. Сделката е сключена още през февруари 2026 г., а цената е 85 милиона рубли. Купувач е компания, която ремонтира и препродава жилищни имоти, съобщи „Комсомолская правда“.

Имотът е с площ около 260 квадратни метра и обхваща втория и третия етаж на сградата. Киркоров е израснал там, след като семейството му се преместило в жилището, когато той бил на пет години. По време на брака си с Пугачова певецът придобил още няколко апартамента в същия вход и ги обединил в общо пространство със седем стаи.

След развода на Киркоров и Пугачова през 2005 г. апартаментът останал собственост на певеца. По-късно той се преместил, а старото жилище било превърнато в голяма гардеробна за концертните му костюми.

„Там минаха най-щастливите ми години, може да се каже, че това е място с особена енергия“, казва Киркоров пред „Комсомолская правда“. Певецът обяснил и че му е трудно да се намира на място, свързано със спомените от живота му с Пугачова.

Опитите за продажба продължили повече от десетилетие. Първоначално имотът бил обявен за 200 милиона рубли, но купувач не се появил. След това цената била намалена до 70 милиона рубли, без да последва сделка. След смъртта на бащата на певеца Бедрос Киркоров апартаментът отново бил предложен на пазара, този път за 85 милиона рубли.

Новите собственици са разделили отново обединеното пространство на четири отделни апартамента - три двустайни и един тристаен. За целта е трябвало да бъдат отстранени последиците от предишната перепланировка, включително отвор между етажите в носеща конструкция. Компанията е възстановила първоначалните граници на жилищата и е узаконила промените.

„Купихме 260 квадратни метра, които някога са били отделни апартаменти“, са заявили представители на компанията пред „Комсомолская правда“. По думите им едно от новите жилища вече е продадено, а останалите се предлагат поотделно.

Старата мебелировка е изнесена, а част от нея е разглобена и дадена на съседи. Сред мебелите е било и леглото, на което Киркоров и Пугачова са спали по време на съвместния си живот. На фасадата на сградата все още е останал герб с корона и инициалите „ФК“.