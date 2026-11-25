Тридесет и шест души са загинали при нападения на кафяви мечки в Русия от началото на годината. Регистрирани са 87 атаки срещу хора, а над 12 000 сигнала са подадени за мечки, приближили се до населени места. Данните са съобщени от руското Министерство на природните ресурси.

Така последното официално потвърдено число е 36 жертви, а не 37. По-рано през ноември броят на загиналите беше съобщен като 35, след което беше актуализиран. Надеждните проверени публикации не потвърждават допълнителна жертва, която да доведе общия брой до 37.

Властите разрешават по-голям отстрел

На фона на ръста на нападенията руското правителство е определило максимален норматив за изземване на до 30% от кафявите мечки във всеки регион. Министерството заявява, че мярката цели да ограничи броя на конфликтите между животните и хората.

Досега ограниченията са били различни според отделните региони. Според публикуваните данни квотата е около 14% в Камчатка и 19% в Красноярския край. За отстрел на мечки, които се приближават до хора и се хранят край сметища, са предвидени средства на стойност над 970 000 долара.

Популацията е нараснала повече от два пъти

Популацията на кафявите мечки в Русия е оценена на около 308 000 животни. Тя е нараснала повече от два пъти за последните три десетилетия - от приблизително 130 000 през 1990 г.

Министерството свързва зачестилите нападения с увеличаването на броя на мечките, по-късите и по-меки зими и недостига на храна в горите. Животните все по-често се насочват към сметища, пътища и населени места, където могат да намерят хранителни отпадъци.

Ръстът на жертвите беше отчетен след поредица от смъртоносни случаи в Сибир и Далечния изток. Сред последните жертви, за които беше съобщено, е пазач на туристическа база в Камчатка. След нападението животното е било ликвидирано.

Източници: d2233.cms.socastsrm.com, interfax.ru, kommersant.ru