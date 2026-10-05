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Цветелина Янева празнува 37-ия си рожден ден
  Тема: Известни личности

Цветелина Янева празнува 37-ия си рожден ден

5 Октомври, 2026 14:16 1 129 13

  • цветелина янева-
  • попфолк-
  • български певици-
  • хайде стига-
  • рожден ден

Певицата започва да пее на 12 години, а професионалният ѝ дебют е през 2008 г.

Цветелина Янева празнува 37-ия си рожден ден - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди микрофоните, сценичните костюми и видеоклиповете Цветелина Янева започва с народни песни до своите родители. Първата ѝ публична изява е на 12 години, а самата певица по-късно разказва пред bTV: „Първата ми изява беше на 12 години, когато пеех народни песни заедно с моите родители.“ Баща ѝ Георги Янев е музикант, а майка ѝ Пепа Янева е народна певица.

Родена е на 5 октомври 1989 г. в Пловдив. На 5 октомври 2026 г. Цветелина Янева навършва 37 години. Професионалният ѝ дебют идва през юли 2008 г. с баладата „Открадната любов“.

От дебюта до първия албум

Още в началото на кариерата си Янева получава признание в музикалния жанр. През 2008 г. е отличена за дебют на телевизия „Планета“, а списание „Нов фолк“ я обявява за откритие на годината. Следват песни като „Три минути“, „Влез“, „Брой ме“, „Мога пак“ и „В твоя стил“.

На 5 октомври 2010 г., на 21-ия си рожден ден, певицата представя дебютния си албум „На първо място“. През 2012 г. към него се присъединяват „Мога пак“ и „Дъщеря на песента“. Последният от двата албума е насочен по-силно към фолклорното звучене, с което започва музикалният път на Янева.

Нови песни и завръщане към сцената

През 2023 г. Цветелина Янева отбелязва 15 години професионална кариера. През следващата година тя представя няколко различни проекта. Сред тях е „Невиждани очи“ - нова версия на песен, изпълнявана 25 години по-рано от Орнела, както и дуетът „Хавана“ с Галин. Песента „Питаш ли ме“ също излиза през 2024 г.

През 2025 г. Янева записва „Все по живота“ с Галена. Дуетът достига първа позиция в попфолк класацията „50-те най…“ на Signal.bg. Песента е сред номинираните в категорията за дуетна попфолк песен на 2025 г. в годишните музикални награди на радио „Веселина“.

През август 2026 г. певицата представя новия си проект „Хайде, стига“. Музиката и аранжиментът са на Кости, текстът е на Анастасия Мавродиева, а видеоклипът е режисиран от Николай Нанков.

Източник: bTV


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    22 0 Отговор
    Тази не може да пее, но има дебели връзки.

    Коментиран от #5, #7

    14:17 05.10.2026

  • 2 хъхъ

    24 0 Отговор
    Цветелина Янева - Пеевска

    14:18 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ах , Ах...

    25 0 Отговор
    На 12 започнах да пея, а на 13 започнах и да свиря. После се запознах с Делян хубавеца, и научих игра на ластик.

    14:19 05.10.2026

  • 5 МНОооооГО ДЕБЕЛ(и)

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    😉😉😉😉😉😉

    14:20 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да не е

    10 0 Отговор
    47? Или е 37 за трети път.

    14:35 05.10.2026

  • 9 Луд

    4 1 Отговор
    Красива е , пее хубаво, но.....

    14:44 05.10.2026

  • 10 Въпрос

    9 0 Отговор
    Съпругът й Феномена Шиши какъв ли подарък й е поднесъл по този хубав повод? Или сега подаръците са за Деса Конституционеса?

    Коментиран от #11

    14:52 05.10.2026

  • 11 Тайна е

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Цеца за Дубай, Деса за България.

    15:06 05.10.2026

  • 12 в кратце

    0 0 Отговор
    Хубавица!

    15:19 05.10.2026

  • 13 Без име

    1 0 Отговор
    Срамота, Деляне! Да нямаш пари за една хубава песен.

    15:20 05.10.2026