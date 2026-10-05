Цветелина Янева празнува 37-ия си рожден ден

Преди микрофоните, сценичните костюми и видеоклиповете Цветелина Янева започва с народни песни до своите родители. Първата ѝ публична изява е на 12 години, а самата певица по-късно разказва пред bTV: „Първата ми изява беше на 12 години, когато пеех народни песни заедно с моите родители.“ Баща ѝ Георги Янев е музикант, а майка ѝ Пепа Янева е народна певица.

Родена е на 5 октомври 1989 г. в Пловдив. На 5 октомври 2026 г. Цветелина Янева навършва 37 години. Професионалният ѝ дебют идва през юли 2008 г. с баладата „Открадната любов“.

От дебюта до първия албум

Още в началото на кариерата си Янева получава признание в музикалния жанр. През 2008 г. е отличена за дебют на телевизия „Планета“, а списание „Нов фолк“ я обявява за откритие на годината. Следват песни като „Три минути“, „Влез“, „Брой ме“, „Мога пак“ и „В твоя стил“.

На 5 октомври 2010 г., на 21-ия си рожден ден, певицата представя дебютния си албум „На първо място“. През 2012 г. към него се присъединяват „Мога пак“ и „Дъщеря на песента“. Последният от двата албума е насочен по-силно към фолклорното звучене, с което започва музикалният път на Янева.

Нови песни и завръщане към сцената

През 2023 г. Цветелина Янева отбелязва 15 години професионална кариера. През следващата година тя представя няколко различни проекта. Сред тях е „Невиждани очи“ - нова версия на песен, изпълнявана 25 години по-рано от Орнела, както и дуетът „Хавана“ с Галин. Песента „Питаш ли ме“ също излиза през 2024 г.

През 2025 г. Янева записва „Все по живота“ с Галена. Дуетът достига първа позиция в попфолк класацията „50-те най…“ на Signal.bg. Песента е сред номинираните в категорията за дуетна попфолк песен на 2025 г. в годишните музикални награди на радио „Веселина“.

През август 2026 г. певицата представя новия си проект „Хайде, стига“. Музиката и аранжиментът са на Кости, текстът е на Анастасия Мавродиева, а видеоклипът е режисиран от Николай Нанков.

Източник: bTV