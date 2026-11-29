Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Приготвянето на храна за близките или дълга разходка ще Ви помогне да завършите седмицата приятно. Ще имате време да подготвите необходимото за понеделник и да избегнете сутрешното бързане. Ако някой поиска помощ, ще можете да съдействате, без да пренебрегвате собствените си нужди. Късно вечерта разговор по спорна тема може да стане прекалено оживен, затова не настоявайте непременно да стигнете до общо мнение.

Водолей (21.01 - 19.02) Партньорът или близък приятел може да предложи занимание, което отдавна искате да осъществите заедно. Ще бъде лесно да постигнете съгласие за общите планове, особено ако всеки има възможност да допринесе със своите идеи и умения. Разговор за бъдещо сътрудничество може да завърши с конкретна договореност и да Ви даде увереност, че се движите в правилната посока. Късно вечерта обаче служебен въпрос или нечие критично мнение може да Ви раздразни повече, отколкото заслужава.

Козирог (23.12 - 20.01) Финансов въпрос, който досега е създавал известна несигурност, може да намери разумно решение след разговор с близък човек. Ще бъдете готови да поемете конкретен ангажимент, стига да знаете точно какво се очаква от Вас. Възможно е да обсъдите бъдеща инвестиция, семейна покупка или начин да използвате по-добре общите средства. Преди края на деня приятел може да Ви потърси с молба или предложение, което ще изисква да уточните границите на собственото си участие.

Стрелец (23.11 - 22.12) Резервация за пътуване или записване за курс може да стане напълно реална след днешните уточнения. Ще Ви достави удоволствие да обсъдите маршрута или програмата с човек, който споделя интересите Ви. Една лична цел ще изглежда по-постижима, когато я разделите на няколко конкретни стъпки. Късно вечерта нова подробност може да наложи малка корекция, но не и отказ от замисъла.

Скорпион (24.10 - 22.11) Дори в почивния ден може да се наложи да отделите време за професионален въпрос или подготовка за предстоящата седмица. Ще имате възможност да подредите приоритетите си и да вземете практично решение, което отдавна отлагате. Подкрепата на човек с повече опит ще Ви помогне да погледнете уверено към следващите си цели. Късно вечерта семеен разговор може да засегне чувствителна тема, затова не настоявайте да изясните всички стари разногласия наведнъж.

Везни (24.09 - 23.10) Среща с приятели може да се превърне в чудесен повод да обсъдите общо пътуване, празник или бъдещо начинание. Ще успеете да организирате хора с различни предпочитания и да предложите решение, което удовлетворява повечето от тях. Особено приятно ще Ви бъде общуването с човек, който споделя интересите Ви и Ви насърчава да развивате способностите си. Късно вечерта може да се появи разногласие за пари, ако някой не е разбрал правилно условията на общата уговорка.

Дева (24.08 - 23.09) Ще оцените възможността да започнете деня без шум и без прекъсвания. Разговор у дома ще помогне да уточните кой с какво ще се заеме през следващата седмица. Ако имате личен проект, ще напреднете повече, когато си осигурите няколко спокойни часа. Късно вечерта проверете часа на утрешна среща, защото някой може да е разбрал уговорката погрешно.

Лъв (24.07 - 23.08) Ще се събудите с желание да направите деня специален, а добрата Ви организация ще помогне да осъществите дори по-амбициозен план. Спорт, творческо занимание или романтична среща ще Ви донесе удовлетворение, особено ако отдавна сте очаквали подходящ повод. Може да вземете важно решение, свързано с личен проект, и да определите конкретните стъпки за неговото развитие. Вечерта обаче член на семейството може да Ви припомни неизпълнен ангажимент, което ще изисква повече търпение от Ваша страна.

Рак (22.06 - 23.07) Практично решение за семейния бюджет ще Ви даде повече увереност и ще Ви позволи да планирате спокойно предстоящите разходи. Ако обмисляте покупка за дома, ще успеете да намерите добър баланс между качество, удобство и цена. Денят е подходящ и за разговор с близките относно разпределянето на задълженията през следващата седмица. Късно вечерта може да се появи разногласие с любим човек или с дете, особено ако сте обещали нещо, което вече не можете да изпълните.

Близнаци (22.05 - 21.06) Една добре организирана разходка или кратко пътуване ще Ви позволи да се насладите на деня, без да се тревожите за подробностите. Ще Ви бъде приятно да посетите роднини, да се срещнете със стари приятели или да споделите интересна идея с човек, който Ви разбира. Разговор с партньора може да Ви помогне да уточните общ план за следващите месеци и да разпределите отговорностите. Късно вечерта служебно съобщение или забравена задача може да наруши спокойствието Ви, но не е необходимо да се заемате с всичко веднага.

Телец (21.04 - 21.05) Подреждането на дома, приготвянето на любимо ястие или събирането на семейството около масата ще Ви донесе истинско удовлетворение. Ще намерите време и за практичен въпрос, свързан с общите средства или предстояща покупка, който най-после може да получи разумно решение. Присъствието на близките ще Ви даде чувство на сигурност, стига да не настоявате всичко да се случва точно по Вашия начин. Преди лягане може да възникне недоразумение с партньора за стара уговорка, затова не приемайте първата му реакция като окончателна позиция.