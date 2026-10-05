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Джаро и Косъма се завръщат: Какво ни чака в „Под прикритие 6“

Джаро и Косъма се завръщат: Какво ни чака в „Под прикритие 6“

5 Октомври, 2026 16:14 794 9

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Шестият сезон на култовия криминален сериал тръгва по БНТ на 10 октомври, а огромният интерес наложи втора предпремиерна прожекция в НДК

Джаро и Косъма се завръщат: Какво ни чака в „Под прикритие 6“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Под прикритие“ се завръща на екран десет години след края на петия сезон. Дългоочакваният шести сезон на хитовия български криминален сериал ще събере отново част от емблематичните персонажи, но ще предложи различен начин на разказване, нови герои и поглед към миналото на някои от добре познатите лица.

Първата предпремиерна прожекция на новия сезон е тази вечер, 5 октомври, от 19:30 часа в Зала 1 на НДК. Интересът се оказа толкова голям, че билетите бяха разпродадени за по-малко от два дни. Затова организаторите обявиха втора прожекция на 6 октомври от 20:00 часа.

Телевизионната премиера е насрочена за 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1, като новите епизоди ще се излъчват всяка събота.

Познатите герои се завръщат

Шестият сезон ще върне зрителите към някои от най-разпознаваемите персонажи от предишните части. В актьорския състав отново са Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев и Йоанна Темелкова.

Към тях се присъединяват и нови имена, сред които Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

Режисьорът Виктор Божинов подсказа, че дори герои, чиято история изглежда окончателно приключила, отново ще намерят място на екрана.

„Ние имаме шанса да изровим кокалите на Джаро и на Косъма и да ги върнем на екран“, заяви режисьорът пред БНТ.

Завръщането им ще бъде възможно благодарение на една от големите промени в структурата на сериала – действието ще се развива в два времеви пласта.

Зрителите ще видят как се е появила бандата на Джаро

Освен събитията в настоящето, новият сезон ще връща зрителите назад във времето. Част от историята ще покаже как са се събрали хората около Джаро и как събитията от годините на българския преход са ги превърнали в персонажите, познати от първите сезони.

Така сценаристите ще могат едновременно да продължат съдбите на оцелелите герои и да върнат на екран персонажи от миналото.

Новите епизоди ще проследят и как са се променили познатите лица десетилетие по-късно. Освен професионалните и криминалните конфликти, по-сериозно място ще заемат личните отношения и семейството.

За първи път в „Под прикритие“ ще бъде показано и семейство, което е част от престъпния свят, което според сценаристите ще добави нов тип лични залози към криминалната история.

Шестият сезон ще бъде различен

Креативният продуцент и сценарист Димитър Митовски признава, че десетгодишната пауза неизбежно е променила начина, по който е създаден сериалът.

„Тъй като все пак са минали 10 години, наистина е редно да покажем нещата по малко по-различен начин“, коментира Митовски.

Според него през това време са се променили както създателите на поредицата, така и самата телевизионна индустрия, в която сериалите и стрийминг платформите заемат все по-голяма роля.

Историята на шестия сезон е разработвана около година, а този път сценаристите са имали възможност да подготвят сюжетите предварително. Това е съществена разлика спрямо първите сезони, когато писането на сценариите и снимките са вървели почти едновременно.

Изпълнителният продуцент Магърдич Халваджиян разказва, че работата по проекта е продължила близо 100 дни, а основният критерий при творческите и финансовите решения е бил крайният резултат, който зрителят ще види на екрана.

12 нови епизода

Шестият сезон на „Под прикритие“ включва 12 епизода. Режисьор е Виктор Божинов, а в сценарния екип са Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски.

Сериалът се реализира като копродукция между БНТ и Falconwing Studio.

„Под прикритие“ стартира през 2011 г. и се превърна в един от най-разпознаваемите български телевизионни сериали, като впоследствие беше разпространен и в десетки държави.

Десет години след последния епизод очакванията към продължението очевидно остават високи. Разпродаването на първата предпремиера за по-малко от два дни доведе до организирането на допълнителна прожекция на 6 октомври.

За зрителите пред малкия екран голямото завръщане е на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1.

Източници: БНТ; „Денят започва“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чака ни

    13 0 Отговор
    още по голема боза от 5 сезон

    16:20 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    САМО КАКВА КИНО МАТО ГРАФИЯ
    НА ФИГ.1☝... МАФИ ОТО
    ПОДПРЯН НА ПЕРВАЗ НА ДЖАМ....
    СЕГА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ ТАКА...
    МОРГЪЪН ФРИЙМАЕН.....😀

    16:23 05.10.2026

  • 4 Няма Джаро, няма Маро

    11 0 Отговор
    Ние го живеем този сериал. В крайни квартали убиват провинциални джаровци, докато отиват при любовницата.

    16:27 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нас червеното знаме роди ни

    10 1 Отговор
    Преди беше ...на всеки километър
    Днес....под прикритие
    Всяко нещо с времето си.

    16:30 05.10.2026

  • 8 То и

    5 0 Отговор
    Цар Самуил се завърна, кво остава да възкресят Джаро, Маро и Шаро...

    16:45 05.10.2026

  • 9 Общо взето

    4 0 Отговор
    Боза и цирк за 💶 от реклами

    16:54 05.10.2026