В осмия епизод залозите стават твърде лични, а границата между лоялността и предателството пада. Мистериозно изчезнали доказателства отприщват безмилостна война за превъзходство. Амигото (Юлиан Вергов) и Иво Андонов (Захари Бахаров) започват рискована борба за симпатиите на Черния (Веселин Калановски) и приемането на ключов закон.
Ще успее ли Куката (Мариан Вълев) да стигне до истината за удара по бизнеса му – разкритие, което може да превърне най-близкия му приятел във враг. Явор Кръстев (Павел Иванов) е изправен пред най-тежкия избор в живота си. Едно признание пред Маги (Климентина Фърцова) води до неподозирани последици. Ще сложи ли Явор край на мисията си? Разтърсваща тайна за трагедията с баща му преобръща залозите изцяло. Кой диктува ходовете и ще намери ли Явор изход от клопката?
Хитовият сериал на Българската национална телевизия „Под прикритие“ продължава тази събота вечер, 28 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1, с осмия епизод на шестия сезон, в който сенките се завръщат, за да прегрупират силите в подземния свят, а стари тайни заплашват да разклатят най-здравите съюзи.
От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от страна на БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.
„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големия продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.
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