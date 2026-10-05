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Андреа Банда Банда спря хапчетата и алкохола, започна да спортува

Андреа Банда Банда спря хапчетата и алкохола, започна да спортува

5 Октомври, 2026 18:31 532 15

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  • инфлуенсърка-
  • алкохол-
  • хапчета за сън-
  • здравословно хранене-
  • спорт

Инфлуенсърката е залитнала силно към здравословния начин на живот

Андреа Банда Банда спря хапчетата и алкохола, започна да спортува - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андреа Банда Банда се реши на драматична промяна и заживя особено здравословно. Инфлуенсърката сподели, че е спряла хапчетата за сън, ограничила е почти напълно алкохола и залага на тренировки, повече ред в ежедневието и хранителни добавки.

Промяната обаче не е без трудности. Андреа признава, че все още има нощи, в които спи едва по 4-5 часа, но вече има и периоди с нормален сън. „Генерално се чувствам добре“, споделя тя, цитирана от Марица.

Зад решението стои дългогодишна битка с безсънието, тревожността и психическото изтощение. В най-тежките периоди проблемите със съня сериозно са се отразявали на работата, концентрацията и настроението ѝ.

По-рано тази година състоянието ѝ отново се влошило и тя потърсила помощ от специалист. След промяна в терапията успяла да си върне съня, но медикаментите довели и до забележима промяна във фигурата ѝ, която дори предизвика спекулации за бременност.

Сега Андре Банда Банда е решена да поеме в друга посока – тренира три пъти седмично, почти не пие алкохол и се опитва да внесе повече дисциплина както в ежедневието, така и в мислите си.

Самата инфлуенсърка обаче подчертава, че не би давала съвети на други хора относно медикаментите за сън, тъй като причините за безсънието са различни при всеки човек.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    На шиш.

    18:33 05.10.2026

  • 2 Запознат

    8 0 Отговор
    Каква неудачница само

    18:35 05.10.2026

  • 3 Андрю Бичи Бичи

    3 0 Отговор
    Таа така я избичих, че се пропи и загълта хапчета като спрах!
    А...?!

    18:35 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 О, Морес

    2 0 Отговор
    А продължава ли да свири на кавали -банда банда ?

    18:43 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1234

    0 0 Отговор
    В бандата е на ддуховите и на ппробивните

    18:46 05.10.2026

  • 10 Златен мъж

    1 0 Отговор
    Пропаднала българка

    18:48 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Че за какво толкова се тревожи една милионерска щерка🙄

    Коментиран от #14

    18:49 05.10.2026

  • 13 гост

    1 0 Отговор
    Алкохола едва ли ще го спре, може би за малко. Женският алкохолизъм е отвратителен.

    18:50 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Какво ни ги бутате тези

    1 0 Отговор
    Голям "пример" са!

    18:52 05.10.2026