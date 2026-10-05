Андреа Банда Банда спря хапчетата и алкохола, започна да спортува

Андреа Банда Банда се реши на драматична промяна и заживя особено здравословно. Инфлуенсърката сподели, че е спряла хапчетата за сън, ограничила е почти напълно алкохола и залага на тренировки, повече ред в ежедневието и хранителни добавки.
Промяната обаче не е без трудности. Андреа признава, че все още има нощи, в които спи едва по 4-5 часа, но вече има и периоди с нормален сън. „Генерално се чувствам добре“, споделя тя, цитирана от Марица.
Зад решението стои дългогодишна битка с безсънието, тревожността и психическото изтощение. В най-тежките периоди проблемите със съня сериозно са се отразявали на работата, концентрацията и настроението ѝ.
По-рано тази година състоянието ѝ отново се влошило и тя потърсила помощ от специалист. След промяна в терапията успяла да си върне съня, но медикаментите довели и до забележима промяна във фигурата ѝ, която дори предизвика спекулации за бременност.
Сега Андре Банда Банда е решена да поеме в друга посока – тренира три пъти седмично, почти не пие алкохол и се опитва да внесе повече дисциплина както в ежедневието, така и в мислите си.
Самата инфлуенсърка обаче подчертава, че не би давала съвети на други хора относно медикаментите за сън, тъй като причините за безсънието са различни при всеки човек.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
18:33 05.10.2026
2 Запознат
18:35 05.10.2026
3 Андрю Бичи Бичи
А...?!
18:35 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 О, Морес
18:43 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1234
18:46 05.10.2026
10 Златен мъж
18:48 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цъцъ
Коментиран от #14
18:49 05.10.2026
13 гост
18:50 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Какво ни ги бутате тези
18:52 05.10.2026