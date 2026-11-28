Уейн Рууни разказа за първи път публично за ареста си на летището „Вашингтон Дълес“ през 2018 г. Бившият капитан на Англия говори за случката пред своите съотборници в телевизионното предаване „Аз съм знаменитост... Измъкнете ме оттук!“.

Рууни обясни, че през декември 2018 г. се е прибирал от Саудитска Арабия към Вашингтон. По време на полета изпил няколко напитки и взел две приспивателни таблетки, тъй като не успял да спи.

След кацането футболистът видял опашка на терминала и решил да премине през врата, която помислил за асансьор. Вратата обаче водела към защитена зона и задействала аларма.

„Следващото, което помня, е как алармите се включиха и около 15 полицаи дойдоха към мен с насочени оръжия“, разказа Рууни.

Една от участничките в предаването, Ей Джей Одуду, го попитала дали действително е бил държан под прицел. Рууни потвърдил и описа как е бил отведен в ареста, където му взели отпечатъци, направили му снимка и го облекли в оранжева затворническа униформа.

„Отидох в килия, взеха ми отпечатъци, направиха ми снимка и бях с оранжев костюм. Чаках адвокатката да дойде, а когато ме разпозна, ме пуснаха“, каза той.

Арестът на летището

Рууни е бил задържан по подозрение за обществено опиянение и ругатни на публично място. Той е платил глоба от 24 долара и 91 долара съдебни разноски.

Полицията на летището е описала състоянието му като дезориентирано. Според данните, съобщени тогава, той е говорил неясно и не е успял да си спомни собствения телефонен номер.

Представител на футболиста е заявил, че той е взел предписано количество приспивателни, смесено с алкохол, и това е довело до дезориентацията му. Арестът е станал няколко месеца след като Рууни се е преместил в Съединените щати, за да играе за „Ди Си Юнайтед“.

Промяната след годините с алкохол

В разговора Рууни свърза случката с по-широкия проблем с употребата на алкохол. През септември 2017 г. той беше арестуван във Великобритания за шофиране в нетрезво състояние. След като се призна за виновен, получи двегодишна забрана да шофира и плати глоба от 170 паунда.

Сега Рууни заявява, че не е употребявал алкохол в продължение на шест месеца. По думите му промяната е повлияла не само на физическото му състояние, но и на отношенията му с Колийн.

„Спрях да пия преди шест месеца и Колийн е щастлива, защото бракът ни е на много по-добро и по-щастливо място“, каза Рууни.

Той добави, че отказът от алкохол му е помогнал да се чувства по-добре психически. Уейн и Колийн Рууни са женени от 18 години и имат четирима синове. Колийн участва в предаването през 2024 г., когато завърши на второ място, а през 2026 г. в австралийската джунгла влезе и съпругът ѝ.

Източници: dailymail.com, bbc.co.uk, independent.co.uk