Уейн Рууни разказа за първи път публично за ареста си на летището „Вашингтон Дълес“ през 2018 г. Бившият капитан на Англия говори за случката пред своите съотборници в телевизионното предаване „Аз съм знаменитост... Измъкнете ме оттук!“.
Рууни обясни, че през декември 2018 г. се е прибирал от Саудитска Арабия към Вашингтон. По време на полета изпил няколко напитки и взел две приспивателни таблетки, тъй като не успял да спи.
След кацането футболистът видял опашка на терминала и решил да премине през врата, която помислил за асансьор. Вратата обаче водела към защитена зона и задействала аларма.
Една от участничките в предаването, Ей Джей Одуду, го попитала дали действително е бил държан под прицел. Рууни потвърдил и описа как е бил отведен в ареста, където му взели отпечатъци, направили му снимка и го облекли в оранжева затворническа униформа.
„Отидох в килия, взеха ми отпечатъци, направиха ми снимка и бях с оранжев костюм. Чаках адвокатката да дойде, а когато ме разпозна, ме пуснаха“, каза той.
Арестът на летището
Рууни е бил задържан по подозрение за обществено опиянение и ругатни на публично място. Той е платил глоба от 24 долара и 91 долара съдебни разноски.
Полицията на летището е описала състоянието му като дезориентирано. Според данните, съобщени тогава, той е говорил неясно и не е успял да си спомни собствения телефонен номер.
Представител на футболиста е заявил, че той е взел предписано количество приспивателни, смесено с алкохол, и това е довело до дезориентацията му. Арестът е станал няколко месеца след като Рууни се е преместил в Съединените щати, за да играе за „Ди Си Юнайтед“.
Промяната след годините с алкохол
В разговора Рууни свърза случката с по-широкия проблем с употребата на алкохол. През септември 2017 г. той беше арестуван във Великобритания за шофиране в нетрезво състояние. След като се призна за виновен, получи двегодишна забрана да шофира и плати глоба от 170 паунда.
Сега Рууни заявява, че не е употребявал алкохол в продължение на шест месеца. По думите му промяната е повлияла не само на физическото му състояние, но и на отношенията му с Колийн.
Той добави, че отказът от алкохол му е помогнал да се чувства по-добре психически. Уейн и Колийн Рууни са женени от 18 години и имат четирима синове. Колийн участва в предаването през 2024 г., когато завърши на второ място, а през 2026 г. в австралийската джунгла влезе и съпругът ѝ.
Източници: dailymail.com, bbc.co.uk, independent.co.uk
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