През 1998 г. 42% от исландските ученици на 15–16 години са заявили, че са били пияни през последните 30 дни. През 2023 г. делът им е 6%. За същия период ежедневното пушене сред тази възрастова група е спаднало от 23% до 1%, показват националните проучвания на Исландския център за социални изследвания и анализи.

Този резултат не е постигнат с една кампания или само с наказания. Исландия изгражда модел, който разглежда употребата на алкохол като проблем на средата около детето – семейството, училището, приятелската група и свободното време. Всяка година учениците попълват въпросници, а резултатите се предоставят на общините. Така местните власти, училищата, родителите и спортните клубове планират мерки според конкретните рискове в своята общност.

Родителите са част от превенцията

Програмата насърчава родителите да прекарват повече време с децата си, да познават приятелите им и да знаят къде се намират вечер. На срещи в училищата родителите договарят общи правила – да не купуват алкохол за непълнолетни, да не допускат неконтролирани партита и да се включват в наблюдението на квартала.

В модела са заложени и насоки за вечерен час – 22 часа през зимата и полунощ през лятото. Те са подкрепяни от родителски групи и местни инициативи, а не разчитат единствено на полицейски контрол. „Като родители ние сме ролеви модели; наша е отговорността да създадем безопасна и здравословна среда за децата си“, казва Бергтора Валсдотир, активна участничка в ранните етапи на модела, пред Световната здравна организация.

Парите отиват в занимания и съоръжения

Съществена част от политиката е децата да имат достъпна алтернатива на улицата и неконтролираните събирания. Общините финансират спортни клубове, музикални школи, младежки центрове и други занимания след училище. Изграждат се закрити футболни игрища, плувни басейни и многофункционални зали, които позволяват спорт през цялата година, включително в студените и тъмни месеци.

В Рейкявик всяко дете и младеж от 6 до 18 години има право на годишен ваучер от 75 000 исландски крони. Той може да се използва за спорт, изкуства и други организирани дейности, така че семейният доход да не определя дали детето ще тренира. Исландският спортен фонд допълва тази политика с безвъзмездни средства за спортна инфраструктура, образователни проекти, работа с младежи и изследвания.

Данните показват разширяване на участието в организирани занимания. През 2023 г. 63% от 14–15-годишните са спортували поне веднъж седмично, а 45% – най-малко четири пъти седмично. Европейската агенция по наркотиците посочва, че честото участие в отборни спортове, заедно с по-силния родителски контрол, е свързано с по-ниска употреба на алкохол, макар тези данни да показват връзка, а не да доказват, че спортът сам по себе си е единствената причина за промяната.

Строг контрол върху алкохола

Спортът е само едната страна на подхода. Алкохолът се продава основно чрез държавната система Vínbúðin, минималната възраст за покупка е 20 години, а рекламата е ограничена. Здравните власти определят контрола върху достъпа, цените и часовете за продажба като ключова част от превенцията.

Моделът обаче не е приключил. Проучване, публикувано през октомври 2026 г., отчита нов спад в употребата на алкохол сред учениците, но посочва едновременно нарастващи проблеми със самотата, никотиновите изделия, екранното време и ниската физическа активност. Отделно здравните власти предупредиха, че онлайн продажбите на алкохол могат да отслабят възрастовия контрол. Така исландският подход продължава да се променя – от забрани към постоянна работа за по-сигурна среда и повече възможности за децата.

Източници: icelandreview.com, youtube.com