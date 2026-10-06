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16-годишната дъщеря на Хайди Клум направи блестящ дебют на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

16-годишната дъщеря на Хайди Клум направи блестящ дебют на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

6 Октомври, 2026 14:29 986 14

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Всички се чудят дали и тя не е тръгнала по стъпките на майка си в модата

16-годишната дъщеря на Хайди Клум направи блестящ дебют на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

16-годишната Лу Самюел, най-малката дъщеря на германския супермодел Хайди Клум и британския певец Сийл, направи своя дебют на Седмицата на модата в Париж. Тийнейджърката придружи известната си майка на няколко от най-големите събития във френската столица през уикенда.

Лу Самюел и 53-годишната Хайди Клум бяха сред гостите на първия ред на ревюто на Vivienne Westwood в събота.

За първата си голяма поява на Paris Fashion Week Лу избра корсет от деним с принт и подходяща минипола, съчетани с високи обувки на платформа от британската модна къща.

Хайди Клум заложи на значително по-драматична визия с бяло сако със скулптурен силует и силно подчертани ревери, комбинирано с дълга пола и обувки на платформа. Супермоделът допълни тоалета с колие на Vivienne Westwood с надпис „CHAOS“, оформен от блестящи кристали.

По-късно същия ден майка и дъщеря смениха тоалетите си за BoF500 Gala, организирана от The Business of Fashion.

Лу Самюел отново избра Vivienne Westwood, този път бяла минирокля с драпиран корсет и паднали рамене. Хайди Клум се появи в червен кожен тоалет на Saint Laurent, декориран със сребристи капси. Двете завършиха визиите си с черни обувки с остър връх.

Засега не е известно дали Лу Самюел планира професионална кариера като модел, но появата ѝ в Париж привлече внимание заради все по-сериозното присъствие на децата на Хайди Клум в модната индустрия.

По-голямата ѝ полусестра Лени Клум, на 22 години, вече има собствена кариера като модел. Тя се е снимала в рекламни кампании заедно с майка си, появявала се е на корици на списания и е работила с марки като Guess и Dior Beauty.

Синът на Хайди Клум и Сийл, Хенри Самюел, също започна да се развива в модата. Той направи дебюта си на подиума по време на ревютата за висша мода в Париж през януари, а по-късно позира заедно с Хайди Клум и Лени Клум за корицата на списание Paper.

Лу Самюел е най-малкото от четирите деца на Хайди Клум. Моделът има дъщеря Лени от предишна връзка, а със Сийл са родители на Хенри, Йохан и Лу. Британският певец осиновява Лени през 2009 г.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дън Бай

    19 0 Отговор
    Одрала и е кожата.

    Коментиран от #9

    14:43 06.10.2026

  • 4 Малко

    5 0 Отговор
    Малко ни страхува, т. е. изплашени сме малко. Ще го преживеем. Да бъдем оптимисти!

    14:46 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чиста арийка

    13 0 Отговор
    и Хитлер прави салта в гроба ....

    14:50 06.10.2026

  • 7 глоги

    3 0 Отговор
    германскАТА супермоделКА Хайди Клум

    15:09 06.10.2026

  • 8 на село

    1 1 Отговор
    Хайде да се клумим!

    15:10 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в кратце

    1 1 Отговор
    Лени Клум,която е на 22 години, вече има собствена кариера, като моделка.

    15:16 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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