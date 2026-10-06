16-годишната дъщеря на Хайди Клум направи блестящ дебют на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

16-годишната Лу Самюел, най-малката дъщеря на германския супермодел Хайди Клум и британския певец Сийл, направи своя дебют на Седмицата на модата в Париж. Тийнейджърката придружи известната си майка на няколко от най-големите събития във френската столица през уикенда.

Лу Самюел и 53-годишната Хайди Клум бяха сред гостите на първия ред на ревюто на Vivienne Westwood в събота.

За първата си голяма поява на Paris Fashion Week Лу избра корсет от деним с принт и подходяща минипола, съчетани с високи обувки на платформа от британската модна къща.

Хайди Клум заложи на значително по-драматична визия с бяло сако със скулптурен силует и силно подчертани ревери, комбинирано с дълга пола и обувки на платформа. Супермоделът допълни тоалета с колие на Vivienne Westwood с надпис „CHAOS“, оформен от блестящи кристали.

По-късно същия ден майка и дъщеря смениха тоалетите си за BoF500 Gala, организирана от The Business of Fashion.

Лу Самюел отново избра Vivienne Westwood, този път бяла минирокля с драпиран корсет и паднали рамене. Хайди Клум се появи в червен кожен тоалет на Saint Laurent, декориран със сребристи капси. Двете завършиха визиите си с черни обувки с остър връх.

Засега не е известно дали Лу Самюел планира професионална кариера като модел, но появата ѝ в Париж привлече внимание заради все по-сериозното присъствие на децата на Хайди Клум в модната индустрия.

По-голямата ѝ полусестра Лени Клум, на 22 години, вече има собствена кариера като модел. Тя се е снимала в рекламни кампании заедно с майка си, появявала се е на корици на списания и е работила с марки като Guess и Dior Beauty.

Синът на Хайди Клум и Сийл, Хенри Самюел, също започна да се развива в модата. Той направи дебюта си на подиума по време на ревютата за висша мода в Париж през януари, а по-късно позира заедно с Хайди Клум и Лени Клум за корицата на списание Paper.

Лу Самюел е най-малкото от четирите деца на Хайди Клум. Моделът има дъщеря Лени от предишна връзка, а със Сийл са родители на Хенри, Йохан и Лу. Британският певец осиновява Лени през 2009 г.