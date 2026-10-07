Пламена Денчева отпадна от „Игри на волята“

Пламена Денчева приключи участието си в осмия сезон на „Игри на волята“. Бившата състезателка по лека атлетика и настоящ брокер загуби индивидуалната битка на изгнаниците и се раздели с шанса си да продължи в надпреварата.

Денчева беше сред обитателите на Блатото. След отпадането си тя ще бъде гост в подкаста „След Игрите“, където водещата Симона Ръждавичка ще разговаря с нея за участието ѝ в екстремното риалити. Епизодът ще бъде достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Добромира се върна във Вулканите

Арената посрещна и Обречените в битка за място обратно в голямата игра. Строителят Ивайло поведе в началото, но трудности с пъзела го поставиха сериозно назад.

За първото място спориха Добромира и Марио. Победата отиде при професионалния войник Добромира, която заслужи място обратно в племето на Вулканите.

Боян спечели битката на капитаните

Преди сблъсъка на Обречените на Арената се проведе битката на капитаните във Войната на племената. Един срещу друг застанаха Йордан, Матей и Боян.

Затрудненията на лидерите на Зелените и Червените с логическата задача позволиха на Боян да натрупа преднина, която той запази до края. Победата му донесе „Томахавката на съдбата“.

Боян получи и възможност да замени наградата от 50 златни гроша за временен достъп до хранителните запаси в Резиденцията. Той прие предложението.

„Игри на волята“ продължава с нов епизод по NOVA, в който Добромира ще трябва да вземе решение за бъдещето на един от съотборниците си, а трите племена ще се състезават за неприкосновеност.

Източници: dariknews.bg, nova.bg