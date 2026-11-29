На Вишката всичко се реши в един последен дуел. Бизнесменът Красимир надделя над финансистката Виктория и стана осмият и последен финалист в осмия сезон на „Игри на волята“. Така той остана единственият оцелял на тайната територия, а участието на Виктория в голямата игра приключи.
Сблъсъкът изискваше едновременно сила, издръжливост, точност и концентрация. Красимир започна с изоставане, но успя да обърне развоя при силовия елемент. Спечеленото предимство се оказа достатъчно за крайната му победа, за която той получи и награда.
Кои са финалистите
Красимир се присъедини към Симона, Боян, Юлия, Марио, Пепи, Елица и Иван. Финалната осмица беше оформена след поредица от елиминации в края на отборната фаза. Ден по-рано Стиван Добрев отпадна, а Боян и Юлия си осигуриха места във финалите. Виктория завърши трета в елиминационната битка, но получи втори шанс чрез Вишката.
Преди решаващия дуел тя беше последната оцеляла участничка на Блатото. По време на престоя си там Виктория постави рекорд за най-дълго пребиваване на територията, а след отпадането разказа за преживяното в първото си интервю за подкаста „След Игрите“ с водеща Симона Ръждавичка. В него тя говори за женската коалиция при Канарите, предателствата и уроците от участието си.
Начало на индивидуалната фаза
С победата на Красимир отборната част на сезона приключи. Индивидуалната фаза започва на 30 ноември от 20:00 часа по NOVA. Тогава осемте финалисти ще се срещнат в първата си битка, а след нея ще се проведе и първият съвет на участниците.
От този момент нататък Красимир, Симона, Боян, Юлия, Марио, Пепи, Елица и Иван ще се състезават индивидуално за продължаване в надпреварата и за голямата победа в осмия сезон.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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