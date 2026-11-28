Александра Фейгин е получила покана да участва в „Ергенът“, но е отказала предложението. Фигуристката обяснява решението си с това, че форматът не съответства на публичния ѝ образ на професионален спортист.
„Никога не бих приела“, казва Фейгин в признанието, цитирано от БЛИЦ. По думите ѝ любовното риалити е свързано с интриги, а участието ѝ в него би изглеждало несериозно на фона на спортната ѝ кариера. Тя посочва, че би обмислила участие в по-спортен формат като „Игри на волята“.
Александра Фейгин не е напълно чужда на телевизионните предизвикателства. Тя участва в четвъртия сезон на „Игри на волята“, където е представена като шампионка по фигурно пързаляне и състезателка, участвала на зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г.
Спортната ѝ биография включва две олимпийски участия. На европейското първенство през 2019 г. Фейгин заема 11-о място, а през 2025 г. завършва 14-а в Талин. Последното класиране е второто най-добро в кариерата ѝ на шампионат на Стария континент.
През 2026 г. стана публична връзката на Фейгин с актьора и водещ на „Преди обед“ Петър Дочев. В интервю, цитирано от „Дир.бг“, фигуристката казва, че той я е спечелил най-вече със своята интелигентност. Двамата потвърдиха отношенията си и чрез общи публични появи.
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