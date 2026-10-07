1920 г.: Оксфорд приема жените като пълноправни студенти

Жените влизат официално в Оксфордския университет на 7 октомври 1920 г. Тогава 130 студентки участват в първата церемония по матрикулация в Божественото училище и стават пълноправни членове на една от най-старите университетски институции в света.

Събитието е кулминация на десетилетия борба за достъп до висше образование. Жените започват да учат в Оксфорд още през 1879 г., когато са създадени „Лейди Маргарет Хол“ и „Съмървил“, но дълго време остават извън официалния състав на университета. Те могат да посещават занятия и да полагат изпити, но не могат да се матрикулират и да получат диплома от Оксфорд.

Пътят до решението

През 1910 г. университетът създава Делегация за студентките и признава жените като учащи в Оксфорд. Промяната обаче не им дава равен статут с мъжете. След приемането на британския Закон за премахване на дисквалификацията по пол през 1919 г. отпада правната пречка университетите да допускат жени до членство, степени и академични длъжности. През февруари 1920 г. Оксфорд одобрява преамбюла на статут, който урежда приемането на жените.

На първата церемония студентките пристигат по колежи, придружени от своите ръководителки. „Това е най-гордият момент в живота ми – вие сте исторически личности, първите жени, матрикулирани в този водещ университет на света“, казва Анриета Джекс Блейк, ръководителка на „Лейди Маргарет Хол“.

Първите дипломи са присъдени седмица по-късно

На 14 октомври 1920 г. в театър „Шелдъниън“ жените са допуснати до университетски степени за първи път. На церемонията дипломи получават 50 жени – 29 са приети едновременно за бакалавърска и магистърска степен, две получават степен по литература, една – по гражданско право, една – по естествени науки, а 19 са приети за бакалаври.

Сред първите дипломирани са ръководителките на женските колежи, преподавателки, администраторки и жени, свързани с образователни и обществени реформи. Включена е и Ани Мери Ан Хенли Роджърс, която е издържала изпити с отличие още през 1877 и 1879 г., но получава официална оксфордска степен едва след промяната от 1920 г.

Промяната не означава незабавно равенство. През 1920 и 1921 г. в университета се матрикулират общо 1159 жени, но през 1927 г. Оксфорд въвежда квота, която ограничава броя на студентките. Тя е премахната едва през 1957 г., а женските колежи получават пълен статут, равен на този на мъжките, през 1959 г.

Източници: theguardian.com