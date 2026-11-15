Турция или Нидерландия: в коя държава учат най-много българи

Всяка година хиляди българи заминават да следват в държави като Нидерландия, Германия, Австрия, Италия или Испания. В последния доклад "Поглед върху образованието" на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) България продължава да бъде описвана като "нетен изпращач" на студенти. Делът на български студенти в чужбина нараства - от 8% през 2015 г. до 12% тази година.

От години се знае, че основната част от българските студенти избират да учат в Западна Европа, както потвърждават и данните на констултантски агенции. Последният доклад на ОИСР обаче постави не Нидерландия или Германия на челно място, а Турция. Какво стои зад тази статистика и кои всъщност са българските студенти, които избират южната ни съседка?

Сред консултантските компании Западна Европа още е фаворит

Според доклада на ОИСР Турция е предпочетена от 24% от българските студенти, които следват в чужбина. Те са общо около 24 000, от които 5 700 са избрали южната съседка на България. След Турция в доклада се нареждат Нидерландия (23%), Германия (21%), Обединеното кралство (6%) и Австрия (6%).

Опитът на водещите български агенции за образование зад граница обаче не отговаря на тази картина. Последният годишен отчет на "Интеграл" потвърждава, че броят на студентите в чужбина расте, но според техните данни абсолютен лидер сред заминаващите български студенти е Нидерландия. През 2026 година 32% от заминаващите са избрали да продължат образованието си именно там. На второ място в данните на консултантите се нарежда Испания с 16% пазарен дял и двойно увеличение на заминаващите младежи. Следват Австрия и Италия с по 10% и Германия с 9%.

От "Интеграл" посочват, че през последните пет години нямат нито един кандидат, който да е заминал и да е започнал обучението си в Турция с тяхно съдействие. В UNIFY, които също консултират студенти, има няколко подадени кандидатури към турски университети, но нито една не е довела до реално заминаване и започване на обучение.

Николай Христанов от "Интеграл" обяснява, че тази липса се дължи най-вече на техния профил, тъй като подпомагат основно кандидатстване за англоезични и европейски програми. Той допълва, че запитванията за специалности на английски език в Турция са изключителна рядкост, а за програми на турски език посредничество изобщо не се предлага.

Оказва се, че значителна част от българите, които избират турски университети, кандидатстват директно или използват други канали за достъп до образователната система на страната.

Кои са българските студенти в Турция?

И все пак остава въпросът: как Турция напълно липсва от една статистика, а се оказва лидер в друга? Обяснението се крие в методологията на ОИСР.

Турция е сред страните, които са предоставили административни данни за доклада на ОИСР въз основа на гражданство и паспорт, а не според страната, в която студентите са завършили средното си образование.

От ОИСР изрично отбелязват, че отчетният дял от 24% е възможно да отразява предимно лица с двойно българско и турско гражданство или дългосрочно пребиваващи, които са завършили средното си образование в Турция и са продължили в местни университети. В същото време от организацията подчертават, че не разполагат с детайлни административни данни, за да потвърдят каква част от тях са реално лица с двойно гражданство. Според официалните данни около 350 000 българи с двойно гражданство живеят на територията на Турция.

Що се отнася до демографския профил - данните на Истанбулския център за политически изследвания от 2024 г. очертават една особеност при българските студенти в Турция - докато при студентските потоци от редица държави преобладават мъжете, при българските студенти в Турция цели 53% са жени.

Автор: Стела Стоянова