Ирен Кривошиева стана студентка на 69 години

Ирен Кривошиева е станала студентка в пенсионна възраст, научи "Уикенд" от самата нея. Актрисата е записала да следва детска психология в Софийския университет от миналата есен насам.
"Избрах си специалност, която е много полезна за работата ми. Посещавам редовно лекциите и няма да се изложа на изпитите. Новите знания ще прилагам върху децата, на които преподавам актьорско майсторство, а също и в Драгалевския манастир – там помагам на майка Серафима в обучението на млади християни", сподели пред репортер на медията 69-годишната звезда от "Хотел "Централ" и "В името на народа".
Ирен допълва, че синът ѝ Влади Данаилов няма да се прибере в България през февруари, но ще си дойде през май. Данаилов-младши е доктор в САЩ и през зимата му е невъзможно да излезе в отпуск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази жена
14:35 26.01.2026
2 Сила
14:36 26.01.2026
3 .....
Кауза пертута !
Коментиран от #12
14:37 26.01.2026
4 Ха ха ха ха
14:38 26.01.2026
5 кака ЙОВКА
14:50 26.01.2026
6 Тома
14:51 26.01.2026
7 Ако
14:53 26.01.2026
8 Хмм
14:56 26.01.2026
9 леле мале
14:58 26.01.2026
10 СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ
МАЙКА Й БЕШЕ МНОГО ДОБЪР ЧОВЕК И ЮРИСТ
ТЯ СЪСИПА СЕМЕЙСТВОТО НА СТ ДАНАИЛОВ
ОБРА ЩО МОЖА И СЕ САМОХВЛЕБСТВА
14:59 26.01.2026
11 хора разни
15:17 26.01.2026
12 4....
До коментар #3 от ".....":То пък един Ламбо, ....
15:18 26.01.2026
13 Абе
15:25 26.01.2026