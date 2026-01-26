Новини
Ирен Кривошиева стана студентка на 69 години

26 Януари, 2026 14:31 1 427 13

  • ирен кривошиева-
  • актриса-
  • студентка-
  • възраст-
  • висше образование

Актрисата изучава детска психология

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирен Кривошиева е станала студентка в пенсионна възраст, научи "Уикенд" от самата нея. Актрисата е записала да следва детска психология в Софийския университет от миналата есен насам.

"Избрах си специалност, която е много полезна за работата ми. Посещавам редовно лекциите и няма да се изложа на изпитите. Новите знания ще прилагам върху децата, на които преподавам актьорско майсторство, а също и в Драгалевския манастир – там помагам на майка Серафима в обучението на млади християни", сподели пред репортер на медията 69-годишната звезда от "Хотел "Централ" и "В името на народа".

Ирен допълва, че синът ѝ Влади Данаилов няма да се прибере в България през февруари, но ще си дойде през май. Данаилов-младши е доктор в САЩ и през зимата му е невъзможно да излезе в отпуск.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тази жена

    16 4 Отговор
    има много тежки психични отклонения. Не трябва да се занимава с деца!!! Има зад гърба си няколко неуспешния брака, защо ли?

    14:35 26.01.2026

  • 2 Сила

    13 3 Отговор
    Хотел" Централ " ....пълно куку !!!

    14:36 26.01.2026

  • 3 .....

    13 3 Отговор
    Той, Ламбо не можа да и изправи шията, та софийския...
    Кауза пертута !

    Коментиран от #12

    14:37 26.01.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    16 4 Отговор
    Не я познавам ама май е изплискала легена

    14:38 26.01.2026

  • 5 кака ЙОВКА

    8 2 Отговор
    ВЪХ МЪР БОЖЕ...

    14:50 26.01.2026

  • 6 Тома

    10 3 Отговор
    Студентка при доктор Гълъбова.

    14:51 26.01.2026

  • 7 Ако

    8 3 Отговор
    Една жена здрав Хор не може да я оправи, нищо не може да я оправи!

    14:53 26.01.2026

  • 8 Хмм

    5 1 Отговор
    това е магистърска степен за бакалаври - 3 семестъра, след висшето ѝ образование във ВИТИЗ, тя рода син на Стефан Данаилов и това е добре.

    14:56 26.01.2026

  • 9 леле мале

    5 3 Отговор
    Тя може да иска да стане и майка, но май ще е трудно да намери кандидати за бащи!

    14:58 26.01.2026

  • 10 СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ

    8 2 Отговор
    С ТАЗИ ЕГОИСТКА
    МАЙКА Й БЕШЕ МНОГО ДОБЪР ЧОВЕК И ЮРИСТ
    ТЯ СЪСИПА СЕМЕЙСТВОТО НА СТ ДАНАИЛОВ
    ОБРА ЩО МОЖА И СЕ САМОХВЛЕБСТВА

    14:59 26.01.2026

  • 11 хора разни

    2 5 Отговор
    Моля, честно пред себе си, си признайте, че й завиждате. Колко от вас могат да си го позволят?

    15:17 26.01.2026

  • 12 4....

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от ".....":

    То пък един Ламбо, ....

    15:18 26.01.2026

  • 13 Абе

    2 1 Отговор
    за годините си много добре изглежда !

    15:25 26.01.2026