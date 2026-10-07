Майкъл Дъглас разкри за още една тайна афера, този път със звезда от „Първичен инстинкт“

Майкъл Дъглас разкри, че е имал тайна връзка с Жан Трипълхорн по време на снимките на „Първичен инстинкт“ през 1992 г. Актьорът описва отношенията им в мемоарите си One Helluva Ride, публикувани на 6 октомври 2026 г.

Във филма на Пол Верховен Трипълхорн играе полицейски психолог и любовен интерес на героя на Дъглас. Докато публиката години наред свързваше екранната химия на Майкъл Дъглас и Шарън Стоун с възможна романтична връзка, актьорът посочва, че близостта му е била с друга партньорка от състава.

„Истината е, че се влюбих силно в Жан, въпреки почти 20-годишната разлика във възрастта“, пише кино звездата.

По време на снимките Майкъл Дъглас е на 47 години, а Трипълхорн е на 28. Актьорът все още е женен за първата си съпруга Диандра Лукър, с която има 13-годишен син Камерън. В мемоарите си той описва брака като труден и твърди, че двамата често са се разделяли, водели са отделен живот и са се срещали с други хора.

Дъглас пише, че е бил „лудо влюбен“ в Жан Трипълхорн и е бил готов официално да напусне Лукър. Според разказа му младата актриса първоначално не искала да се обвързва с женен мъж, но той я уверил, че със съпругата му са официално разделени.

В крайна сметка актьорът решил, че най-лошото за него би било да премине директно от 15-годишен брак към нова връзка. За да избегнат скандал, двамата пазели отношенията си в тайна от колегите и снимачния екип, като прекарвали време заедно в жилището, което Майкъл Дъглас наел.

Актьорът посочва, че близостта им извън снимачната площадка направила любовните сцени пред камера необичайно трудни. По думите му Трипълхорн се смеела нервно по време на една от репетициите, преди двамата да заснемат по-интензивна сцена.

Дъглас отбелязва, че по онова време в киното все още нямало координатори по интимните сцени. Той пише, че всяко движение било предварително репетирано и съгласувано, а след отделните дубли проверявал дали Трипълхорн е добре. След един от дублите тя му казала, че може да я ухапе по-силно. На следващия ден синините били прикрити от екипа по грима и прическите.

„Връзката ми с Жан продължи до края на продукцията, след което поехме по различни пътища“, пише Дъглас. Той допълва, че винаги ще я смята за „невероятна актриса и наистина прекрасна жена“.

Актьорът казва още, че е потърсил разрешението на Жан Трипълхорн да разкаже за отношенията им в книгата и тя се е съгласила. В мемоарите си Дъглас признава и за друга тайна връзка - с Кейтлин Търнър по време на снимките на „Романсът на зеления камък“ през 1984 г. Тогава той е женен за Лукър, а Търнър се среща с бъдещия си съпруг Джей Вайс.