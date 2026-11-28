Румър Уилис сподели рядка снимка с баща си Брус Уилис по време на семейното честване на Деня на благодарността. На кадъра 38-годишната актриса държи лицето на 71-годишния актьор с едната си ръка, а двамата се гледат и се усмихват леко.

„Благодарна“, написа Румър към публикацията, в която включи и снимки на 3-годишната си дъщеря Луета, сестрите си Талула и Скаут, майка си Деми Мур и други близки.

Снимката на Румър беше публикувана дни след като сестра ѝ Талула Уилис се извини за друг кадър с баща им. Тя обясни, че снимката е била направена по време на спокоен семеен момент, докато двамата гледали видео с изпълнение на Франки Вали, но по-късно преценила, че е показала твърде личен миг.

„Мога да призная това и обещавам да постъпвам по-добре“, написа Талула. Тя добави: „Обичам го. Семейството ми го обича. И той все още е абсолютният герой, когото познаваме.“ Извинението беше отразено и от „Дейли Бийст“ и други международни медии.

Брус Уилис се оттегли от киното през 2022 г.

Семейството на Брус Уилис първоначално съобщи през 2022 г., че актьорът има афазия - състояние, което може да засегне способността за говорене и разбиране на езика. Тогава беше обявено и че той се оттегля от актьорската професия.

На 16 февруари 2023 г. близките му обявиха по-конкретна диагноза - фронтотемпорална деменция, известна и като FTD. Американската асоциация за фронтотемпорална дегенерация посочи, че заболяването засяга предимно челните и слепоочните дялове на мозъка и може да доведе до промени в поведението, комуникацията и личността.

В интервю от 2026 г. съпругата му Ема Хеминг Уилис определи ситуацията като „изключително трудна и болезнена“. Тя обясни, че фронтотемпоралната деменция постепенно отнема способности и променя ежедневието на цялото семейство. Ема също така създаде фонд за изследвания на заболяването и подкрепа за близките, които се грижат за хора с деменция.

Брус Уилис има пет дъщери. Румър, Скаут и Талула са децата му от брака с Деми Мур, продължил от 1987 до 2000 г. От брака си с Ема Хеминг Уилис, за която се жени през 2009 г., той има Мейбъл и Евелин.