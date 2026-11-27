Когато Катрин Бигълоу застава на сцената на „Оскарите“ през 2010 г., моментът е исторически, но тя не го превръща в лична декларация. Наградата е за „The Hurt Locker“ – напрегната военна драма за американски сапьори в Ирак, която печели общо шест статуетки, сред тях за най-добър филм и режисура. Бигълоу става първата жена в историята на Академията, удостоена с „Оскар“ за най-добър режисьор.

На 27 ноември 2026 г. режисьорката навършва 75 години. Родена е през 1951 г. в Сан Карлос, Калифорния. Първоначално се занимава с изобразително изкуство и завършва Института по изкуства в Сан Франциско през 1972 г., а по-късно получава магистърска степен по кино в Колумбийския университет.

От култовия екшън до военната драма

Пълнометражният ѝ дебют е „Без любов“ от 1982 г., създаден съвместно с Монти Монтгомъри и с участието на младия тогава Уилям Дефо. Пет години по-късно Бигълоу режисира „Близо до мрака“ – необичайна смес от уестърн и хорър, която постепенно се превръща в култов филм.

Следват „Синя стомана“ с Джейми Лий Къртис и „На гребена на вълната“ с Киану Рийвс и Патрик Суейзи. Вторият филм превръща историята за агента под прикритие и групата сърфиращи банкови обирджии в един от разпознаваемите екшъни на 90-те години. По-късно Бигълоу режисира и научнофантастичния трилър „Странни дни“, „К-19: Вдовицата“ и „Водата тегли“.

Разликата между Бигълоу и много от жените режисьори в американското кино от онова време е видима още в избора на жанрове. Тя не търси място в индустрията чрез романтични комедии или семейни драми, а работи с екшън, криминални истории, военни конфликти и политически теми.

Историческият пробив с „The Hurt Locker“

„The Hurt Locker“ излиза през 2008 г. по сценарий на Марк Боал, който използва журналистическия си опит от Ирак. Филмът проследява сапьорски екип, изправен пред ежедневната зависимост от риска и напрежението на бойното поле. На церемонията през март 2010 г. продукцията печели шест награди „Оскар“, а Бигълоу надделява над номинираните Джеймс Камерън, Лий Даниълс, Джейсън Райтман и Куентин Тарантино.

„Надявам се да съм първата от много жени“, казва тя след награждаването и добавя, че мечтае денят да настъпи, когато определението „жена режисьор“ вече няма значение. В интервю за „Корея Джунганг дейли“ Бигълоу формулира позицията си още по-пряко: „Не мога да променя пола си и отказвам да спра да снимам филми.“

Историите след „Оскар“-а

След успеха на „The Hurt Locker“ Бигълоу режисира „Враг номер едно“ – филм за дългогодишното издирване на Осама бин Ладен – и „Detroit“, посветен на расовото напрежение и насилието в Детройт през 1967 г.

През 2025 г. тя се завръща с „Къща от динамит“. Филмът поставя американски държавни и военни представители пред ракетна атака от неизвестен противник, която се очаква да достигне целта си за 20 минути. Премиерата му на фестивала във Венеция получава 11-минутни овации. „Живеем в къща от динамит“, казва Бигълоу, обяснявайки желанието си да започне разговор за ядрените оръжия и опасността от разпространението им. Това е първият ѝ филм след „Detroit“ от 2017 г.

Източници: apnews.com, history.com, koreajoongangdaily.com