Джесика Бийл ще играе съпругата на Хю Хефнър

Актрисата Джесика Бийл ще изиграе съпругата на Хю Хефнър в предстоящия филм „Playmates“, съобщава Variety. Ролята на основателя на „Плейбой“ е поверена на Бил Пулман, а героинята на Бийл ще бъде бивша плеймейтка.
Персонажът обаче няма да представя конкретна жена от живота на Хефнър. Въпреки че той е бил женен няколко пъти, съпругата във филма е измислена героиня. Бийл се присъединява към вече обявения състав, в който са Лили-Роуз Деп и Индиана Ел.
„Playmates“ проследява 13-годишната Ел, която смята имението на „Плейбой“ за свой втори дом. Там тя среща Ана, една от седемте кандидатки за титлата „Плеймейт на месеца“.
Според официалното описание двете изграждат „необичайно приятелство“ и се опитват да си помогнат взаимно да получат това, което желаят най-силно – корица на списание и момче.
Филмът ще бъде пълнометражният сценарен и режисьорски дебют на Лорейн Никълсън. Продукцията е на Searchlight Pictures, а Алекс Орловски и Дънкан Монтгомъри ще я продуцират чрез компанията High Frequency Entertainment. Дъщерята на Джони Деп - Лили-Роуз Деп също ще бъде продуцент, освен че ще участва във филма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕалисто
18:09 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Толедо
18:23 07.10.2026
4 56789765
19:26 07.10.2026