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Джесика Бийл ще играе съпругата на Хю Хефнър
  Тема: Известни личности

Джесика Бийл ще играе съпругата на Хю Хефнър

7 Октомври, 2026 17:58 917 4

  • джесика бийл-
  • хю хефнър-
  • playmates-
  • биографичен филм-
  • актриса

Актрисата се присъединява към Лили-Роуз Деп и Бил Пулман във филма „Playmates“

Джесика Бийл ще играе съпругата на Хю Хефнър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Джесика Бийл ще изиграе съпругата на Хю Хефнър в предстоящия филм „Playmates“, съобщава Variety. Ролята на основателя на „Плейбой“ е поверена на Бил Пулман, а героинята на Бийл ще бъде бивша плеймейтка.

Персонажът обаче няма да представя конкретна жена от живота на Хефнър. Въпреки че той е бил женен няколко пъти, съпругата във филма е измислена героиня. Бийл се присъединява към вече обявения състав, в който са Лили-Роуз Деп и Индиана Ел.

„Playmates“ проследява 13-годишната Ел, която смята имението на „Плейбой“ за свой втори дом. Там тя среща Ана, една от седемте кандидатки за титлата „Плеймейт на месеца“.

Според официалното описание двете изграждат „необичайно приятелство“ и се опитват да си помогнат взаимно да получат това, което желаят най-силно – корица на списание и момче.

Филмът ще бъде пълнометражният сценарен и режисьорски дебют на Лорейн Никълсън. Продукцията е на Searchlight Pictures, а Алекс Орловски и Дънкан Монтгомъри ще я продуцират чрез компанията High Frequency Entertainment. Дъщерята на Джони Деп - Лили-Роуз Деп също ще бъде продуцент, освен че ще участва във филма.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕалисто

    2 0 Отговор
    пълна глупост, чудят се от какви тъпотии филми да правят, Кристъл Хефнър, последната, написа мемоари с пикантерии от живота си с тоя перверзняк ............

    18:09 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Толедо

    0 0 Отговор
    На тръби е слаба...

    18:23 07.10.2026

  • 4 56789765

    0 0 Отговор
    пак филми за кобри ли

    19:26 07.10.2026