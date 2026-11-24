Американската певица и актриса Дженифър Лопес предизвика вълна от критики в социалните мрежи, след като заяви, че латиноамериканският ѝ произход е ограничавал възможностите ѝ да получава роли в Холивуд. Изказването на 57-годишната звезда предизвика разгорещени реакции заради успешната ѝ кариера в киното и музиката.

В интервю за подкаста Popcast на The New York Times Дженифър Лопес разказа, че въпреки популярността си никога не е получавала толкова много предложения за филмови роли, колкото хората предполагат.

„Мисля, че хората си представят, че постоянно получавам хиляди предложения. Още в началото на кариерата си имах възможности, но те бяха ограничени. Наложи се сама да създавам проекти за себе си“, обясни певицата и актриса.

Според Дженифър Лопес една от причините е нейният пуерторикански произход, заради който не се е вписвала в традиционните представи на холивудските продуценти за водеща актриса.

„Причината според мен е, че не бях типичната бяла актриса. И до днес ситуацията донякъде е същата“, заяви звездата.

Изпълнителката на On the Floor и Let's Get Loud призна, че през последните години Холивуд е постигнал напредък по отношение на разнообразието при избора на актьори. Въпреки това тя смята, че определени стереотипи продължават да влияят върху решенията на продуцентите.

Дженифър Лопес обясни, че вместо да чака предложения, предпочита сама да разработва филмови проекти и да създава възможности за професионалното си развитие.

Думите ѝ обаче предизвикаха остри реакции в социалните мрежи. Част от коментиращите поставиха под съмнение твърденията ѝ, припомняйки, че през последните три десетилетия певицата е участвала в десетки филми и е натрупала значително състояние.

Сред най-критичните беше американският модел и телевизионна личност Ейдриън Къри-Роуд, позната от риалити формата America's Next Top Model. Тя определи изказването на Дженифър Лопес като откъснато от реалността и отправи остри критики към актьорските ѝ способности.

Филмовият критик Кристиан Тото също оспори позицията на холивудската звезда. Според него Дженифър Лопес е работила последователно в киното, музиката и концертната индустрия през последните десетилетия, поради което твърденията ѝ за ограничени възможности изглеждат противоречиви.

В дискусията се включиха и потребители, които посочиха, че американската певица и актриса има над 40 филмови участия, а състоянието ѝ според медийни оценки достига около 400 милиона долара.

Дженифър Лопес започва кариерата си като танцьорка, преди да получи големия си пробив с главната роля в биографичния филм „Селена“ през 1997 г. Впоследствие участва в редица успешни продукции, сред които „Извън контрол“ с Джордж Клуни, „Сватбеният агент“ с Матю Макконъхи и „Камериерка в Манхатън“ с Ралф Файнс.

Сред по-новите ѝ филмови проекти са „Да свалиш Уолстрийт“, „Ожени се за мен“, „Втори шанс“ и „Shotgun Wedding“.

Въпреки критиките представител на Дженифър Лопес уточни пред CBC News, че коментарите ѝ трябва да бъдат разглеждани в контекста на Холивуд през 90-те години и началото на новия век, когато латиноамериканските актьори са срещали повече ограничения при избора на роли.

Дискусията около изказването на Дженифър Лопес продължава, като част от коментиращите поставят акцент върху впечатляващите ѝ професионални успехи, а други обръщат внимание на трудностите, с които актьорите от етническите малцинства са се сблъсквали в американската филмова индустрия.