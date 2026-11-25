Пред 7,5-метровия си бронзов образ София Вергара се завърна в колумбийския град Баранкия – града, в който е родена и който продължава да определя като част от своята идентичност. Актрисата присъства на церемония на крайбрежната алея Гран Малекон, където получи най-високото отличие на града – „Илюстърна баранкильера“.

Вергара се появи на сцената пред кмета Алехандро Чар, първата дама Латия Нуле и автора на скулптурата Йино Маркес. Тя получи официален декрет, а Нуле ѝ връчи и Тюрбана на традицията. Актрисата разговаря с почитатели и гости на събитието и за първи път видя лично монумента, поставен в нейна чест.

„Аз си тръгнах от Баранкия преди много години, но истината е, че Баранкия никога не си е тръгвала от мен“, каза София Вергара по време на церемонията.

Скулптурата е създадена от Йино Маркес и е изработена от бронз. Тя беше открита през юли 2025 г., но София Вергара не успя да присъства на първоначалното събитие. Според информацията, публикувана за церемонията, творбата е висока 7,5 метра и тежи около 5,5 тона, включително металната конструкция, която я поддържа.

Фигурата е представена със синя рокля, свързвана с реката Магдалена и Карибско море. Вергара също избра синя рокля за церемонията, което създаде визуална прилика между актрисата и скулптурата.

София Вергара е родена в Баранкия през юли 1972 г. Тя започва в развлекателната индустрия като модел, а през 2009 г. получава ролята на Глория Делгадо-Притчет в сериала „Модерно семейство“. Образът ѝ носи четири номинации за награда „Еми“ за поддържаща женска роля в комедиен сериал.

Сред по-известните ѝ участия са филмите „Смърфовете“, „Гореща гонка“ и „Аз, проклетникът 4“, както и сериалът „Гризелда“. От 2020 г. Вергара е част от журито на телевизионното шоу „Америка търси талант“.

По време на празненството тя се срещна с Маркес, който е работил по статуята заедно с шестима млади художници и студенти. Така монументът съчетава почитта към международната кариера на Вергара с работата на творци от родния ѝ град.