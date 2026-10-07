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Кличко иска разследване: Бижута на бившата му Хейдън Пенетиър са били заложени след смъртта ѝ
  Тема: Известни личности

Кличко иска разследване: Бижута на бившата му Хейдън Пенетиър са били заложени след смъртта ѝ

7 Октомври, 2026 19:31 572 4

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Бившият боксьор твърди, че човек извън семейството е предал нейни вещи в заложна къща

Кличко иска разследване: Бижута на бившата му Хейдън Пенетиър са били заложени след смъртта ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Владимир Кличко поиска съдебно разрешение да бъде разследвано предполагаемо предаване на бижута и други лични вещи на бившата му годеница Хейдън Пенетиър в заложна къща след смъртта ѝ. Бившият боксьор твърди, че човек извън семейството, който преди е бил свързан с актрисата, е продал част от нейното имущество.

Според съдебните документи, цитирани от TMZ, заложната къща е отказала да предостави информация за конкретните вещи, ако към нея не се обърнат правоохранителни органи. Кличко се опасява, че те могат да бъдат продадени на трети лица, преди да бъдат установени и върнати на наследството.

„Някои лични вещи, включително бижута, са изчезнали или остават неотчетени“, се посочва в документите.

Кличко е внесъл молбата във връзка с отделното си искане да бъде назначен за временен настойник на имуществото на 11-годишната му дъщеря Кая. Той твърди, че детето има право върху цялото имущество на Пенетиър и че назначаването му е „спешно и необходимо“, за да може да получава, управлява и съхранява активите от нейно име.

В документите Кличко твърди още, че федерални агенти са влезли в дома на Хейдън Пенетиър в Лос Анджелис и са изнесли вещи, принадлежащи на наследството ѝ. Според неговото изложение преди смъртта на актрисата двамата са наели охранителна фирма заради документирано опасение, че човек е получил неразрешен достъп до имота.

След смъртта на актрисата ключалките на дома са били сменени, а складови помещения с дизайнерски дрехи и аксесоари, носени от актрисата на публични събития, са били преместени като предпазна мярка. Кличко не посочва публично конкретен човек като извършител, а представя твърденията си пред съда като основание за разследване.

Близки до семейството на Хейдън са заявили пред TMZ, че подкрепят действията му. „Влад е страхотен баща и сме му благодарни“, са казали те.

Спор около бижутата е възникнал и между родителите на актрисата. Според доклада на съдебния лекар, получен от Page Six, Пенетиър е носела малки обеци при смъртта си. Те са били свалени по време на аутопсията и поставени в шкаф за съхранение, но родителите ѝ са поискали да бъдат изпратени на различни адреси – единият в Северна Каролина, а другият в Калифорния. Докато не постигнат споразумение за личните вещи, обеците не са били освободени.

Хейдън Пенетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст, докато се намираше в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Причината за смъртта е определена като токсичните ефекти на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин, а начинът на смъртта – нещастен случай.

Кличко и Пенетиър имат дъщеря Кая, която живее с баща си в Украйна. Съдът все още не се е произнесъл по искането му за временна настойническа роля и по правомощието да поиска разследване за изчезналото имущество.


САЩ
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  • 1 И Киев е Руски

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    Това може да го извърши само надрусани ят клоун

    19:33 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Егати

    0 0 Отговор
    Наркоманската работа...
    За две обеци въпрос правят

    19:46 07.10.2026