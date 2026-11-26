Последните минути на Хейдън Пенетиър са били белязани от опит за спасяването ѝ с налоксон, сигнал на телефон 911 и сърдечен масаж. Това разказва Зак Хикърсън, брат на бившия партньор на актрисата Брайън Хикърсън, който е бил с нея в жилището в Грийнвил, Южна Каролина.

Хейдън Пенетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст. Според разказа на Зак пред TMZ той не е сметнал за необичайно, че актрисата е седяла със скръстени крака и наведена напред. Когато обаче не реагирала, Брайън я повдигнал към себе си, а Зак видял, че лицето ѝ е пребледняло, а устните ѝ са посинели.

„О, Боже, тя е лилава“, казал Зак, след което подал сигнал на спешния телефон. Брайън приложил налоксон, а Зак започнал сърдечен масаж. След пристигането си парамедиците поели реанимацията. По думите му те работили 20 минути, преди да заявят, че ще продължат още осем.

Зак Хикърсън разказва, че през това време е плакал, молил се е и е повтарял на лекарите да не спират. Когато Пенетиър била обявена за мъртва, той бил коленичил в краката ѝ. „Молех се, плачех и умолявах Бог“, казва той в интервюто.

Смъртта на актрисата е определена като непреднамерено предозиране. През септември коронерската служба на окръг Грийнвил е посочила токсичното действие на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. В края на октомври полицията е заключила разследването и е потвърдила, че смъртта е случайна.

Преди това полицията е проверявала и версията дали Хейдън Пенетиър е получила хапчетата от дилър в Калифорния. В публикуваното от The Sun описание не се посочва да са повдигнати обвинения във връзка със смъртта ѝ. Брайън Хикърсън и Зак са били на мястото, когато актрисата е починала.

Разказът на Зак идва на фона на публични обвинения от майката на актрисата Лесли Вогел, която е заявявала, че Брайън е имал пагубно влияние върху дъщеря ѝ. Зак отхвърля твърдението, че се чувства отговорен за смъртта, и я определя като „трагичен инцидент“.

Пълното интервю на Зак Хикърсън за TMZ е обявено за публикуване в петък. Хейдън Пенетиър остава най-позната с ролите си в сериалите „Героите“ и „Нашвил“.