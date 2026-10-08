Един въпрос прави бизнес срещите наполовина по-кратки

„Какъв конкретен резултат трябва да постигнем през следващите 15 минути, за да бъде тази среща успешна?“ Това е въпросът, който мениджъри и модератори могат да зададат още в началото, преди разговорът да се разпилее в дълги обяснения и странични теми.

Идеята е проста: участниците да не мислят само какво трябва да обсъдят, а какво трябва да бъде постигнато. Това може да е решение по конкретен въпрос, одобрение на план, разпределяне на задачи или избор на следваща стъпка.

Важно е обаче да се направи разлика между полезен управленски инструмент и доказан универсален резултат. Няма надеждни данни, че един въпрос автоматично съкращава всяка бизнес среща наполовина. Той може да помогне, когато срещата има ясна цел, правилните участници са поканени и разговорът се модерира последователно.

Фокус върху резултата, а не върху разговора

Проучване от 2026 г. тества кратко предварително насочване към целите на срещите сред 361 служители в глобална технологична компания. В рамките на изследването са анализирани 7196 срещи. Участниците са получавали въпроси за целта на предстоящата среща, но резултатите не показват статистически значимо подобрение в оценката за ефективност на срещите.

Изследователите все пак отчитат по-голяма осъзнатост относно целите и поведението на участниците. Това подсказва, че подобен въпрос може да бъде полезен като част от по-широка организация на срещата, но не бива да се представя като самостоятелно решение на проблема с губенето на време.

Маккинзи също поставя целта в центъра на подготовката. В анализа на консултантската компания един от основните въпроси е „За какво е тази среща?“. Според Маккинзи неясната цел забавя решенията и създава объркване, дори когато разговорът изглежда активен.

15 минути за посока, не за цялата среща

Краткият времеви хоризонт не означава, че всеки въпрос трябва да бъде решен за 15 минути. Той служи като проверка дали разговорът върви към резултат. Ако темата е сложна, участниците могат да формулират конкретна междинна цел: да изберат между два варианта, да уточнят какви данни липсват или да определят кой ще подготви предложението.

Световният икономически форум представя сходен модел за 25-минутни срещи. Той разделя времето на три части: до 12 минути за контекст, осем минути за фокусиране върху ключовите въпроси и пет минути за действията след разговора. „Най-просто казано, 25 минути са практични, лесни за постигане и подкрепени от разумна логика“, пише авторът Дона Макджордж.

Практическото правило е в края на срещата да има отговор на три въпроса: какво е решено, кой поема задачата и кога трябва да бъде изпълнена. Ако тези отговори липсват, дори кратката среща може да се окаже неефективна.

Данните за мащаба на проблема също са значими. Изследване на Националното бюро за икономически изследвания в САЩ, базирано на над 9000 работници в Норвегия, оценява, че срещите заемат средно 12% от работното време и 14% от разходите за заплати на фирмите. Същото изследване показва, че срещите могат да носят полза чрез обмен на знания и координация, което означава, че целта не е те да бъдат премахнати, а да бъдат използвани по-ясно.

Източник: mckinsey.com