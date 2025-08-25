"От теб зависи" – фразата, която руши връзките, алармират психолози

Често в ежедневието си чуваме уж безобидното „от теб зависи“. Но според водещи психолози, именно тази на пръв поглед невинна реплика може да се окаже истински препъникамък за хармонията във всяка връзка, пише Metro.

Защо „от теб зависи“ дразни толкова много? Психотерапевтът Ребека Виваш е категорична: когато прехвърляме избора изцяло върху партньора си, неволно го натоварваме с цялата отговорност.

„Така вместо да споделим тежестта на решението, ние я стоварваме върху другия, който и без това често носи куп други грижи на плещите си. Това може да доведе до напрежение, раздразнение и дори до блокиране при вземането на решения“, обяснява тя.

Ключът е в баланса и съпричастността

Даването на избор не е лошо, но всичко е въпрос на мярка. Виваш съветва да се търси баланс – вместо да абдикираме от отговорност, по-добре е да предложим няколко конкретни варианта или да обсъдим възможностите заедно. Така процесът на вземане на решения се превръща в споделено преживяване, а не в поредната досадна задача. „Попитайте: ‘Кой вариант ти харесва повече – А или Б?’ или ‘Хайде да помислим заедно какво да изберем’. Такива фрази показват ангажираност и подкрепа, а не безразличие“, препоръчва специалистът.

Малките жестове са от значение

Психотерапевтът Арабела Ръсел допълва, че особено когато партньорът ви е под стрес, не е добра идея да го затрупвате с допълнителни въпроси от рода на „Какво да сготвим за вечеря?“. Вместо това, поемете инициативата – измислете меню, напазарувайте и пригответе храната. „Дори и ястието да не е кулинарен шедьовър, жестът ви ще бъде оценен. Важно е вниманието, а не перфектният резултат“, подчертава тя.

Силата на думите във връзката

В крайна сметка, думите имат огромна тежест в отношенията. Избягвайте да прехвърляте отговорността с фрази като „от теб зависи“ и вместо това търсете начини да бъдете съпричастни и подкрепящи. Така ще изградите по-здрава, хармонична и щастлива връзка.