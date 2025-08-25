Новини
Любопитно »
"От теб зависи" – фразата, която руши връзките, алармират психолози

"От теб зависи" – фразата, която руши връзките, алармират психолози

25 Август, 2025 11:18 615 5

  • психолози-
  • връзки-
  • фрази-
  • партньор-
  • хармония-
  • вземане на решения-
  • съвети за двойки-
  • психотерапевти-
  • комуникация в отношенията

Даването на избор на някого не е лошо, но трябва да има баланс във връзката, когато става въпрос за вземане на решения

"От теб зависи" – фразата, която руши връзките, алармират психолози - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Често в ежедневието си чуваме уж безобидното „от теб зависи“. Но според водещи психолози, именно тази на пръв поглед невинна реплика може да се окаже истински препъникамък за хармонията във всяка връзка, пише Metro.

Защо „от теб зависи“ дразни толкова много? Психотерапевтът Ребека Виваш е категорична: когато прехвърляме избора изцяло върху партньора си, неволно го натоварваме с цялата отговорност.

„Така вместо да споделим тежестта на решението, ние я стоварваме върху другия, който и без това често носи куп други грижи на плещите си. Това може да доведе до напрежение, раздразнение и дори до блокиране при вземането на решения“, обяснява тя.

Ключът е в баланса и съпричастността

Даването на избор не е лошо, но всичко е въпрос на мярка. Виваш съветва да се търси баланс – вместо да абдикираме от отговорност, по-добре е да предложим няколко конкретни варианта или да обсъдим възможностите заедно. Така процесът на вземане на решения се превръща в споделено преживяване, а не в поредната досадна задача. „Попитайте: ‘Кой вариант ти харесва повече – А или Б?’ или ‘Хайде да помислим заедно какво да изберем’. Такива фрази показват ангажираност и подкрепа, а не безразличие“, препоръчва специалистът.

Малките жестове са от значение

Психотерапевтът Арабела Ръсел допълва, че особено когато партньорът ви е под стрес, не е добра идея да го затрупвате с допълнителни въпроси от рода на „Какво да сготвим за вечеря?“. Вместо това, поемете инициативата – измислете меню, напазарувайте и пригответе храната. „Дори и ястието да не е кулинарен шедьовър, жестът ви ще бъде оценен. Важно е вниманието, а не перфектният резултат“, подчертава тя.

Силата на думите във връзката

В крайна сметка, думите имат огромна тежест в отношенията. Избягвайте да прехвърляте отговорността с фрази като „от теб зависи“ и вместо това търсете начини да бъдете съпричастни и подкрепящи. Така ще изградите по-здрава, хармонична и щастлива връзка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    1 0 Отговор
    затова намаля населението . свива се работата . пожари , аварии на пътя , лекарски бизнесмени кат ген. танев . лимузини . бедни момичета търсят ерген с евро и кола . докторис или ай ти спец, банкер , а това води до объркване . после катастрофи , а психолозите нямат пари .

    11:23 25.08.2025

  • 2 А така

    2 0 Отговор
    От теб зависи - беше основна мантра на либералната демокрация. Зависи от който има пари т.е. възможности да го направи.

    11:31 25.08.2025

  • 3 Ами не !

    3 0 Отговор
    От мен зависи ! Ако искам нещо , никой не може да ми попречи да го направя ! Ако не искам нещо , никой не може да ме накара да го направя !

    11:35 25.08.2025

  • 4 Чокумба

    1 0 Отговор
    Определено.
    Както и да е.
    Няма значение.
    Чваш ли ги често - бегай.

    12:05 25.08.2025

  • 5 Идън

    0 0 Отговор
    Според мен тази фраза е червено флагче - зад нея стои манипулатор . С нея манипулаторът цели да повдигне егото си- да контролира и да ви дестабилизира.Този начин на манипулиране се нарича газлайтинг- т. е. замъгляване на собственото ви съзнание ако го позволите.Следват-,, Вината е твоя- аз нали ти казвах ,, .И за готвенето не е така. Решавате ДВАМАТА какво да готвите и КОЙ ще готви:)Той може да се върти около печката 6 часа и да напълни мивката с чинии- при мен е различно- нещо набързо и всеки съд се мие веднага.

    12:15 25.08.2025