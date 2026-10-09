Къванч Татлъту закри профилите си в социалните мрежи

Къванч Татлъту сложи край на присъствието си в Инстаграм и Екс, където профилите му са били следвани от около 5 милиона души. Турският актьор е взел решението през август, но едва сега обясни публично защо се е отказал от социалните мрежи.

Татлъту говори по темата по време на представянето на новия сериал с негово участие „Организирани работи: Съкровището на Крез“. Появата му на събитието сложи край на спекулациите, че зад закриването на профилите му стоят лични проблеми или конфликт.

„Омръзна ми, така ми се прииска и ги закрих. Не трябва да свързваме това с някаква драматична история“, каза актьорът.

Той уточни, че решението не е било предизвикано от конкретен скандал. По думите му причината е била лична и е свързана с желанието му да се отдалечи от дигиталното пространство.

От социалните мрежи към книгите

След като закрил акаунтите си, Татлъту избрал различен начин да прекарва свободното си време. Вместо да следи публикации и коментари в телефона си, той купил две дузини книги и започнал да чете.

„Вместо това отидох и си купих две дузини книги, четох много“, разказа Татлъту.

Така актьорът временно прекъсна директната си връзка с милионите последователи, но не се оттегли от професионалните си ангажименти. Новият му проект е сериалът „Организирани работи: Съкровището на Крез“, който продължава историята от популярната турска поредица.

Премиерата е на 16 октомври

Продукцията е създадена от БКМ, а сценарист е Йълмаз Ердоган. В актьорския състав са още Езги Мола, Ураз Кайгълароолу, Ръза Коджаоолу, Ерсин Коркут, Окан Чабалар, Бенсу Сорал Баш и Демет Акбаğ.

Историята започва с появата на мистериозна карта на съкровище. Асъм Ноян и неговата банда се оказват въвлечени в надпревара с опасни съперници и международни търсачи на богатства.

„Организирани работи: Съкровището на Крез“ ще бъде достъпен в Netflix от 16 октомври. До премиерата Татлъту остава извън социалните мрежи, без да е обявил намерение да възстановява профилите си.

Източник: plovdiv24.bg