Джоуи Беладона на 66: гласът на класическия Anthrax

В траш метъла обикновено се очакват рязък ритъм, тежки китари и глас, който сякаш се състезава с усилвателите. Джоуи Беладона избира друг път. Неговият висок и мелодичен тенор се превръща в отличителния звук на Anthrax – групата, която заедно с Metallica, Slayer и Megadeth оформя т.нар. Big Four.

Беладона, роден като Джоузеф Белардини, е от Освего, щата Ню Йорк. Преди да се присъедини към Anthrax, пее в кавър групи с репертоар от Bad Company, Foreigner и Journey. Именно тази подготовка помага за необичайното му място в траш сцената – той не разчита само на агресия, а и на чисти, високи и запомнящи се вокални линии.

Гласът зад големите албуми на Anthrax

Беладона влиза в Anthrax през 1984 г., а първият албум с него е Spreading the Disease от 1985 г. Следват Among the Living през 1987 г., State of Euphoria през 1988 г. и Persistence of Time през 1990 г. Песни като „Caught in a Mosh“, „Indians“, „I Am the Law“ и „Got the Time“ остават свързани с неговата вокална интерпретация.

Това е периодът, в който Anthrax изгражда репутацията си не само като бърза и тежка група, но и като формация с чувство за хумор, социални теми и интерес към необичайни музикални съчетания. Един от най-известните примери е съвместната версия на „Bring the Noise“ с Public Enemy, която превръща срещата между траш метъла и хип-хопа в културен момент.

Раздялата, завръщането и вторият живот

Беладона напуска Anthrax през 1992 г. и на негово място застава Джон Буш. Години по-късно вокалистът се връща в състава за концертите от турнето Big Four през 2010 г. Завръщането води и до нов студиен запис – Worship Music от 2011 г., а по-късно той участва и в For All Kings от 2016 г.

Самият Беладона обяснява различията между своя подход и посоката на групата през 90-те така: „Те искаха нещо с повече ръмжене, грубост или както искате го наречете – това беше тенденцията през 90-те.“

През 2026 г. Anthrax издаде Cursum Perficio – първия си студиен албум от близо десетилетие. В интервю за Chaoszine Беладона говори за дългата си кариера и за състоянието на гласа си: „В момента гласът ми се чувства много силен и свеж.“

Една от разпознаваемите фигури на траша

Беладона има шест номинации за наградите „Грами“ – признание, свързано с различни периоди от историята на Anthrax. Групата е сред първите големи траш формации, които показват, че тежката музика може да бъде едновременно скоростна, технична, мелодична и самоиронична.

Има разминаване в справочните данни за точния ден на раждането му – част от източниците посочват 13 октомври, а други 14 октомври 1960 г. Независимо от разликата, името му остава неразделно от класическия период на Anthrax и от онзи характерен висок вокал, който може да бъде разпознат още с първия тон.

Източници: guitarworld.com, chaoszine.net, blabbermouth.net