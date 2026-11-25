Стиви Уондър отговори с шега на дългогодишните слухове, че всъщност не е сляп. 76-годишният музикант се обърна към публиката по време на концерта си в „Юнайтед сентър“ в Чикаго на 21 ноември.

Изказването прозвуча между изпълненията му в рамките на турнето по повод 50-годишнината на албума Songs in the Key of Life. Думите му са записани във видео, публикувано от фен.

„Ако вярвате, че наистина мога да шофирам или наистина да виждам, качете се в колата с мен и ще видим какво ще се случи с нас накрая“, каза с доза хумор Стиви Уондър.

Слухът се подхранва от истории на знаменитости

Теориите за зрението на музиканта се разпространяват от години, а сред хората, разказвали необичайни истории за него, са Лайънъл Ричи и Шакил О'Нийл.

През 2019 г. Ричи разказа в предаването на Кели Кларксън, че отдавна се пита дали Уондър може да вижда. По думите му певецът го поканил да чуе нова песен в автомобила му, накарал го да седне на пасажерската седалка, запалил двигателя и започнал да се движи назад по алеята.

„Стиви, какво правиш?“, извикал Ричи в разказа си. Тогава Стиви Уондър му отговорил: „Хванах те, нали?“

О'Нийл пък твърди, че Уондър го познал и го поздравил във фоайето на жилищна сграда на булевард „Уилшър“ в Лос Анджелис. Баскетболистът настоява, че историята е истинска, въпреки че разказът предизвикал смях сред водещите на предаването Inside the NBA.

Какво е известно за зрението му

Стиви Уондър е роден шест седмици преждевременно и развива ретинопатия на недоносеността. Състоянието води до загуба на зрението му, а като дете той посещава училището за слепи в Лансинг, щата Мичиган.

През годините привърженици на теорията, че музикантът вижда, са посочвали интереса му към баскетбола, появите му край игрището и отделни видеозаписи. Сред тях е и момент от 2010 г., когато Стиви Уондър хваща падаща стойка за микрофон по време на изпълнение с Пол Маккартни в Белия дом.

Думите му в Чикаго не представляват ново обяснение на медицинската му история, а иронична реакция към слухове, които самият музикант е осмивал и преди. След шегата Уондър продължил концерта си.