Джонатан Рой излезе на сцената на „Гласът на България“ (ВИДЕО)

Канадският изпълнител Джонатан Рой се появи в седмия епизод на сезон 12 на „Гласът на България“, излъчен на 18 октомври. Той изпълни песента „Keeping Me Alive“, а bTV представи появата му като изненада за публиката и треньорите.

Рой излезе на сцената по време на кастингите на тъмно и не остана само с едно изпълнение. Канадският певец покани Мария Илиева на дует, след което ѝ каза:

„Ти си невероятна!“

Това превърна участието му в един от акцентите в епизода. Рой е избрал именно Мария Илиева за общото изпълнение и е подчертал възхищението си към нея.

Песента, с която спечели международна публика

„Keeping Me Alive“ е най-разпознаваемото заглавие в репертоара на Джонатан Рой. Песента има над 100 млн. гледания в YouTube, а общият брой на стрийминга на неговите песни надхвърля 450 млн..

Изпълнителят вече има публика и в България. Той е изнасял концерти у нас през 2023 и 2026 г., като билетите за двете му участия са били разпродадени за кратко време. През януари 2026 г. Рой гостува и в ефира на bTV преди концерта си в зала 3 на НДК.

От хокея към музиката

Джонатан Рой е роден през 1989 г. в Квебек. Преди да се посвети на музиката, той е играл професионален хокей и е излизал пред публика от около 15 000 души. Баща му е легендарният канадски вратар Патрик Рой.

С появата на Джонатан Рой седмият епизод на „Гласът на България“ добави международен акцент към кастингите на тъмно. Целият епизод е достъпен в платформата bTV Plus.

Източник: btv.bg