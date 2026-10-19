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Джонатан Рой излезе на сцената на „Гласът на България“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Джонатан Рой излезе на сцената на „Гласът на България“ (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 09:36 1 177 5

  • джонатан рой-
  • гласът на българия-
  • мария илиева-
  • keeping me alive-
  • музика

Канадският певец изпълни „Keeping Me Alive“ и покани Мария Илиева на дует

Джонатан Рой излезе на сцената на „Гласът на България“ (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Канадският изпълнител Джонатан Рой се появи в седмия епизод на сезон 12 на „Гласът на България“, излъчен на 18 октомври. Той изпълни песента „Keeping Me Alive“, а bTV представи появата му като изненада за публиката и треньорите.

Рой излезе на сцената по време на кастингите на тъмно и не остана само с едно изпълнение. Канадският певец покани Мария Илиева на дует, след което ѝ каза:

„Ти си невероятна!“

Това превърна участието му в един от акцентите в епизода. Рой е избрал именно Мария Илиева за общото изпълнение и е подчертал възхищението си към нея.

Песента, с която спечели международна публика

„Keeping Me Alive“ е най-разпознаваемото заглавие в репертоара на Джонатан Рой. Песента има над 100 млн. гледания в YouTube, а общият брой на стрийминга на неговите песни надхвърля 450 млн..

Изпълнителят вече има публика и в България. Той е изнасял концерти у нас през 2023 и 2026 г., като билетите за двете му участия са били разпродадени за кратко време. През януари 2026 г. Рой гостува и в ефира на bTV преди концерта си в зала 3 на НДК.

От хокея към музиката

Джонатан Рой е роден през 1989 г. в Квебек. Преди да се посвети на музиката, той е играл професионален хокей и е излизал пред публика от около 15 000 души. Баща му е легендарният канадски вратар Патрик Рой.

С появата на Джонатан Рой седмият епизод на „Гласът на България“ добави международен акцент към кастингите на тъмно. Целият епизод е достъпен в платформата bTV Plus.

Източник: btv.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обаче,

    8 1 Отговор
    От Оземпика Мария Игнатова е заприличала на мъж в лицето.

    Коментиран от #2

    09:46 19.10.2026

  • 2 Жоржета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обаче,":

    Ти пък
    Я виж мария магдалена

    09:57 19.10.2026

  • 3 Недоволен

    5 1 Отговор
    Много професионално изпълнение в дует на красива песен !

    10:09 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.