Христо Стоичков показа внука си на втория му рожден ден (СНИМКИ)

Христо Стоичков показа внука си Христо по повод втория му рожден ден. Футболната легенда сподели семейни кадри, на които двамата прекарват време заедно, а на една от снимките до тях е и съпругата му Мариана.
Сред публикуваните изображения има и момент от празненството. Стоичков държи малкия Христо до специално приготвена торта за рождения му ден.
„ЧРД, наше слънце! Обичаме те! Бъди здрав и щастлив!“
С това послание носителят на „Златната топка“ за 1994 г. поздрави своя внук. Малкият Христо е роден през октомври 2024 г. и носи името на известния си дядо.
Момчето е син на Христина Стоичкова и Карлос Креспо. Христо Стоичков има и внучка - Миа, която е дъщеря на по-малката му дъщеря Михаела.
Още един поздрав към малкия Христо
Няколко дни по-рано Стоичков отново отправи послание към внука си по случай рождения му ден. Тогава той написа, че левият крак на момчето става „все по-силен и точен“ и му пожела да носи с гордост името си.
В същото послание футболната легенда увери малкия Христо, че семейството винаги ще бъде до него и ще го подкрепя. Празникът на момчето идва в година, в която самият Стоичков навърши 60 години.
Източници: bgdnes.bg, btvsport.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пенчо
10:57 19.10.2026
4 Пожелание
11:08 19.10.2026