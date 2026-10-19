Жизел Бюндхен се завърна след 20 години (ВИДЕО)

Жизел Бюндхен се появи изненадващо във видеото към шоуто на Victoria’s Secret за 2026 г., две десетилетия след последното си участие на подиума на марката. Бразилският модел не дефилира в Лос Анджелис, но се появи два пъти в предварително заснети кадри по време на предаването.

Видеото беше излъчено в началото на шоуто, преди Бела Хадид да открие дефилето. В него 46-годишната Бюндхен се излежава в розово дантелено бельо и копринен халат на Victoria’s Secret, след което се обръща към зрителите с въпроса: „Готови ли сте за шоуто?“

След финала на дефилето моделът се появи отново. „Не беше ли невероятно? Ще ме виждате отново съвсем скоро. Чао!“, каза тя във видеото. Изказването предизвика спекулации за бъдещо сътрудничество с марката, но не съдържа потвърждение за конкретно ново дефиле или дата.

Последното ѝ дефиле е през 2006 г.

Бюндхен дебютира на шоуто на Victoria’s Secret през 1999 г., когато е на 19 години. Последното ѝ участие на подиума на марката е през 2006 г. През 2015 г. тя обяви оттеглянето си от дефилетата.

През 2000 г. моделът започва официалното си сътрудничество с Victoria’s Secret. Сред най-запомнящите се моменти от този период е появата ѝ с Red Hot Fantasy Bra. Бижуто е оценено на 15 милиона долара и е украсено с 300 карата тайландски рубини. По данни на PEOPLE то не е представено на подиума, а е включено в каталог на марката.

В мемоарите си Бюндхен пише, че с времето се е чувствала все по-некомфортно при снимки и дефилета с оскъдно бельо. Тя прекратява отношенията си с марката при подновяването на договора, като описва решението си като спокойно и съобразено с етапа от живота ѝ.

Завръщане след кампанията от 2023 г.

Най-новата поява на Бюндхен не е първото ѝ завръщане към Victoria’s Secret. През 2023 г. тя участва в кампанията за линията The Icon заедно с Наоми Кембъл, Адриана Лима и Кандис Суонепол.

Няколко дни преди шоуто моделът беше заснета в Маями Бийч с патерици и медицински ботуш на крака. Причината за предполагаемото нараняване не е обявена. Това е и една от причините появата ѝ във видеото, а не на живо на подиума, да привлече допълнително внимание.

Засега е потвърдено единствено участието ѝ в предварително заснетите сегменти на шоуто. Намекът, че ще бъде виждана „съвсем скоро“, не уточнява дали става дума за нова кампания, телевизионна поява или евентуално бъдещо участие в събитие на Victoria’s Secret.

Източници: people.com, mensjournal.com, otempo.com.br