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Николай Рукавишников – космонавтът, свързал СССР и България
  Тема: Известни личности

Николай Рукавишников – космонавтът, свързал СССР и България

19 Октомври, 2026 19:00 1 282 12

  • николай рукавишников-
  • георги иванов-
  • съюз-33-
  • интеркосмос-
  • космонавтика

Командирът на „Союз-33“ извежда Георги Иванов в Космоса, а след отказ на двигателя връща екипажа на Земята с ръчно управление

Николай Рукавишников – космонавтът, свързал СССР и България - 1
Снимка: ollectspace.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 10 април 1979 г. от Байконур излита корабът „Союз-33“. В него са командирът Николай Рукавишников и българският космонавт-изследовател Георги Иванов. Полетът е част от програмата „Интеркосмос“ и трябва да ги отведе до орбиталната станция „Салют-6“.

Това обаче се превръща в едно от най-драматичните изпитания в историята на пилотираната космонавтика. При маневрата за скачване основният двигател на „Союз-33“ отказва. Корабът не може да достигне станцията и остава в орбита с ограничени възможности за връщане.

Рукавишников взема решение за спускане с резервния двигател. Заради повредата корабът навлиза в атмосферата по балистична траектория, което причинява значително по-високи претоварвания. На 12 април 1979 г. двамата се приземяват успешно, но полетът е прекратен по-рано от планираното.

„Нашият полет в Космоса на 10 април 1979 година с моя командир Николай Николаевич Рукавишников е запечатан в съзнанието ми за вечни времена“, казва Георги Иванов.

Инженерът, който стига до командирското кресло

Рукавишников е роден на 18 септември 1932 г. в Томск. Завършва Московския инженерно-физически институт през 1957 г. и започва работа в конструкторското бюро на Сергей Корольов. Там участва в създаването и изпитанията на електронни системи за космически апарати.

В отряда на космонавтите е зачислен през 1967 г. Първият му полет е със „Союз-10“ през април 1971 г. Екипажът достига до „Салют-1“, но не успява да се прехвърли в станцията заради проблем със скачващия механизъм. През декември 1974 г. Рукавишников лети със „Союз-16“ – мисия, подготвила съветско-американския проект „Аполо-Союз“.

Третият му полет е този с Георги Иванов. Той е важен не само за България, която изпраща първия си човек в Космоса, но и за самия Рукавишников: той става първият цивилен командир на космически кораб в съветската пилотирана космонавтика.

Признание в България

След завръщането си Рукавишников е удостоен със званието Герой на Народна република България и получава орден „Георги Димитров“. Отличията са свързани с ролята му в полета, който превръща България в шестата държава, изпратила свой гражданин в Космоса.

Самият Рукавишников вече е два пъти Герой на Съветския съюз. След космическите полети продължава работата си в космическата индустрия, а по-късно оглавява Федерацията по космонавтика на СССР и Руската федерация.

Николай Рукавишников умира на 19 октомври 2002 г. в Москва на 70-годишна възраст. В българската космическа история остава като командира, който не просто повежда Георги Иванов към орбита, а успява да върне двамата на Земята след отказ на двигателя – с хладнокръвие, опит и ръчно управление.

Източници: btvnovinite.bg, archives.bnr.bg, 168chasa.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    6 10 Отговор
    Българският космонавт-изследовател Георги Иванов се е возил на Союза и е стигнал до под масата.

    19:03 19.10.2026

  • 2 койдазнай

    7 2 Отговор
    Късметлия е бил тоя Рукавишников!

    19:14 19.10.2026

  • 3 Копейкин

    4 5 Отговор
    Какалов агента е бърбарал нещо по уредите и е повредил някой важен механизъм.Но заслугата за връщането е изцяло негова,щото е извадил тел и е вързал повредената час.Рукавишников само се е блещил насреща му.

    19:29 19.10.2026

  • 4 Роселина американската трандамия

    1 2 Отговор
    Тоя щом е от русия ако ми една чанта на луис вютон има шанс да източа руските кайсии

    19:32 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георгиев

    11 0 Отговор
    Има кардинално разминаване с това което се говореше тогава, това което съм чел и лично съм гледал в предаването на руската телевизия 1Канал "Как ето быйло". Там беше казано , че вследствие на претоварването от 9G Рукавишников губи съзнание и ръчното управление на кораба е осъществено от Георги Иванов. Имало е прозорец от броени секунди за извършване на маневра, за да влезе кораба в орбита около земята и Георги Иванов се справя отлично.

    Коментиран от #11

    19:36 19.10.2026

  • 7 Бай Тошо

    0 3 Отговор
    Рукашивников научете ги тия имена бре

    19:36 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георгиев

    13 0 Отговор
    Това е най драматичния полет в световната космонавтика, завършил с щастлив край. И един от героите е нашият космонавт Георги Иванов. Случай , достоен за филм.

    19:40 19.10.2026

  • 10 Пловдив

    2 0 Отговор
    Съвсем българска физиономия...

    19:47 19.10.2026

  • 11 бай Кольо

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Георгиев":

    Точно и пулса на нашия човек е бил железен-не е мръднал!Но все пак бай Тошо ни направи космическа държава,за сметка на бате Бойко който ни направи бананова република.Все е нещо!

    Коментиран от #12

    19:51 19.10.2026

  • 12 Гост3

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "бай Кольо":

    Абе вас комунистите що не ви качат на чинията на бузлуджа и ви изпратят на Марс.

    20:25 19.10.2026