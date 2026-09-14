Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Исторически триумф: Как СССР първи достигна Луната

Исторически триумф: Как СССР първи достигна Луната

14 Септември, 2026 08:43 1 054 17

  • триумф-
  • ссср-
  • луната-
  • байконур-
  • ракета-
  • космонавтика

На 14 септември космическият апарат „Луна 2“ извършва първото в историята твърдо кацане на друго небесно тяло

Исторически триумф: Как СССР първи достигна Луната - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 14 септември 2026 г., човечеството отбелязва точно 67 години от един от най-великите крайъгълни камъни в историята на космонавтиката. На тази дата през 1959 г. съветската автоматична междупланетна станция „Луна 2“ се превръща в първия обект с изкуствен произход, достигнал повърхността на Луната. Космическият апарат успешно достига целта си и се разбива в района на Морето на яснотата (Mare Serenitatis), изпреварвайки амбициите на САЩ в разгара на Космическата надпревара по време на Студената война.

Хронология на мисията и технологичният подвиг

„Луна 2“ е изстреляна на 12 септември 1959 г. с помощта на ракета-носител „Восток-Л“ от космодрума Байконур. Станцията няма собствена спирачна система, поради което мисията е планирана като „твърдо кацане“ – директен сблъсък с лунната повърхност със скорост от около 3,3 километра в секунда. Точно в 00:02:24 часа московско време на 14 септември радиосигналите от апарата внезапно прекъсват, което потвърждава успешния удар. За да докажат триумфа пред света, съветските учени оборудват апарата със специален контейнер, който при сблъсъка разпръсква стоманени петоъгълни значки с герба на СССР и надпис „СССР. Септември 1959“ .

Научните открития, които промениха астрономията

Освен огромния пропаганден успех за Москва, мисията има фундаментално научно значение. По време на своя 36-часов полет „Луна 2“ предава в реално време безценни данни чрез своите бордови уреди – йонизационни камери, броячи на Гайгер и магнитометри. Апаратът прави епохално научно откритие: доказва, че Луната няма собствено магнитно поле и не притежава радиационен пояс, подобен на пояса на Ван Алън около Земята. Станцията измерва и детайлно регистрира потоците на слънчевия вятър в открития космос. Този успех проправя пътя за следващата мисия „Луна 3“, която само месец по-късно заснема за първи път невидимата от Земята обратна страна на Луната


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    13 3 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    08:44 14.09.2026

  • 2 Лего

    10 1 Отговор
    СССР първи достигна до Луната,след като съобрази всички космически технологии с условията на лунната повърхност.

    Коментиран от #12

    08:45 14.09.2026

  • 3 Трол

    4 7 Отговор
    Фалшива новина, Луната е плоска!

    08:47 14.09.2026

  • 4 Сериала грозната бети

    0 6 Отговор
    Да да и на мен кениеца първи ме разчорли

    08:47 14.09.2026

  • 5 Пич

    3 7 Отговор
    Както и друг път съм казвал - не вярвам нито на Русия, нито пък на САЩ!!!
    Според мен, лъжат в сговор, и крият нещо!!!
    Няма как преди повече от половин век да са можели неща, които сега не могат!!!
    Не вярвате че лъжат заедно...?!
    Спомнете си, какво сте учили в училище за Марс, когато там бяха само апарати на Русия и САЩ! Или - какви филми сте гледали!!! Трябваше ли на Марс да изпратят апарати Индия и Китай, за да разберете, че там небето не е червено, а е същото като нашето! Още не съм намерил обяснение, защо им трябваше да лъжат, че небето на Марс е червено!? А вие...?!

    Коментиран от #7, #14

    08:51 14.09.2026

  • 6 газов инжекцион

    1 8 Отговор
    Сесесер си хвърчал из космоса и по едно време видял пустата Луна и си рекъл: "- Я чакай да направим пачифка и да цапнем една водка!".

    08:52 14.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ами "Червената планета" е такава заради това как изглежда ТЯ, а не небето погледнато от НЕЯ❗
    Ама може пък ТИ да си учил по програми за напреднали 🤔

    Коментиран от #10

    08:58 14.09.2026

  • 8 в кратце

    1 6 Отговор
    Като си глътнал спирта ссср-ът си изпял,че Луната спяла.

    09:01 14.09.2026

  • 9 Промяната

    5 2 Отговор
    Тогава пералните нямаха чипове. Пералня Роса - да бест чойс!

    09:08 14.09.2026

  • 10 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами, намери стари учебници, и виж снимките! Или - гледай стари филми!!!

    Коментиран от #15

    09:18 14.09.2026

  • 11 Николай II

    1 3 Отговор
    А защо се разби Луна 25 миналата година? По навик, нали.

    09:25 14.09.2026

  • 12 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лего":

    СССР първи достигна Венера, Марс и Меркурий.

    09:26 14.09.2026

  • 13 До онзи "ПИЧ"

    4 0 Отговор
    Русия не е кацала на Марс. Слабо си подготвен.

    09:28 14.09.2026

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    И кой е твърдял, че на Марс небето е червено?

    09:29 14.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Колко стари, щото съм ходил на училище преди почти 50 години ❓❗

    09:30 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вечна слава на НРБ и СССР

    0 0 Отговор
    Смър на РБ и еврастите в нея

    09:43 14.09.2026