Исторически триумф: Как СССР първи достигна Луната

Днес, 14 септември 2026 г., човечеството отбелязва точно 67 години от един от най-великите крайъгълни камъни в историята на космонавтиката. На тази дата през 1959 г. съветската автоматична междупланетна станция „Луна 2“ се превръща в първия обект с изкуствен произход, достигнал повърхността на Луната. Космическият апарат успешно достига целта си и се разбива в района на Морето на яснотата (Mare Serenitatis), изпреварвайки амбициите на САЩ в разгара на Космическата надпревара по време на Студената война.
Хронология на мисията и технологичният подвиг
„Луна 2“ е изстреляна на 12 септември 1959 г. с помощта на ракета-носител „Восток-Л“ от космодрума Байконур. Станцията няма собствена спирачна система, поради което мисията е планирана като „твърдо кацане“ – директен сблъсък с лунната повърхност със скорост от около 3,3 километра в секунда. Точно в 00:02:24 часа московско време на 14 септември радиосигналите от апарата внезапно прекъсват, което потвърждава успешния удар. За да докажат триумфа пред света, съветските учени оборудват апарата със специален контейнер, който при сблъсъка разпръсква стоманени петоъгълни значки с герба на СССР и надпис „СССР. Септември 1959“ .
Научните открития, които промениха астрономията
Освен огромния пропаганден успех за Москва, мисията има фундаментално научно значение. По време на своя 36-часов полет „Луна 2“ предава в реално време безценни данни чрез своите бордови уреди – йонизационни камери, броячи на Гайгер и магнитометри. Апаратът прави епохално научно откритие: доказва, че Луната няма собствено магнитно поле и не притежава радиационен пояс, подобен на пояса на Ван Алън около Земята. Станцията измерва и детайлно регистрира потоците на слънчевия вятър в открития космос. Този успех проправя пътя за следващата мисия „Луна 3“, която само месец по-късно заснема за първи път невидимата от Земята обратна страна на Луната
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
08:44 14.09.2026
2 Лего
Коментиран от #12
08:45 14.09.2026
3 Трол
08:47 14.09.2026
4 Сериала грозната бети
08:47 14.09.2026
5 Пич
Според мен, лъжат в сговор, и крият нещо!!!
Няма как преди повече от половин век да са можели неща, които сега не могат!!!
Не вярвате че лъжат заедно...?!
Спомнете си, какво сте учили в училище за Марс, когато там бяха само апарати на Русия и САЩ! Или - какви филми сте гледали!!! Трябваше ли на Марс да изпратят апарати Индия и Китай, за да разберете, че там небето не е червено, а е същото като нашето! Още не съм намерил обяснение, защо им трябваше да лъжат, че небето на Марс е червено!? А вие...?!
Коментиран от #7, #14
08:51 14.09.2026
6 газов инжекцион
08:52 14.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Пич":Ами "Червената планета" е такава заради това как изглежда ТЯ, а не небето погледнато от НЕЯ❗
Ама може пък ТИ да си учил по програми за напреднали 🤔
Коментиран от #10
08:58 14.09.2026
8 в кратце
09:01 14.09.2026
9 Промяната
09:08 14.09.2026
10 Пич
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами, намери стари учебници, и виж снимките! Или - гледай стари филми!!!
Коментиран от #15
09:18 14.09.2026
11 Николай II
09:25 14.09.2026
12 Мишел
До коментар #2 от "Лего":СССР първи достигна Венера, Марс и Меркурий.
09:26 14.09.2026
13 До онзи "ПИЧ"
09:28 14.09.2026
14 Мишел
До коментар #5 от "Пич":И кой е твърдял, че на Марс небето е червено?
09:29 14.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Пич":Колко стари, щото съм ходил на училище преди почти 50 години ❓❗
09:30 14.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вечна слава на НРБ и СССР
09:43 14.09.2026