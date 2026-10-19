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Меган Маркъл била използвана oт Нетфликс за реклама на „Джентълмените“
  Тема: Известни личности

Меган Маркъл била използвана oт Нетфликс за реклама на „Джентълмените“

19 Октомври, 2026 17:58 517 0

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  • принц хари

Близък до херцогинята твърди, че слуховете за нейна роля са помогнали на Netflix да популяризира втория сезон на сериала на Гай Ричи

Меган Маркъл била използвана oт Нетфликс за реклама на „Джентълмените“ - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл е била използвана за популяризирането на втория сезон на сериала „Джентълмените“, твърди близък до херцогинята човек пред „Дейли телеграф“. По думите му нейното име е било свързано с продукцията, въпреки че разговорите за евентуална роля не са стигнали до официална оферта.

„Някои хора от нейното обкръжение смятат, че тя е била използвана, за да помогне за популяризирането на втория сезон, защото са знаели, че той не е толкова добър като първия, а третият вече е бил поръчан“, казва източникът.

Той описва предполагаемия подход като „най-стария маркетингов трик в книгата“ – известен човек да прочете сценарий, след което да се разпространи информация, че води разговори за участие, въпреки че нищо не е напреднало особено. Според близкия до Маркъл човек Netflix е получил очакваното – голям зрителски интерес и значителна публичност.

През лятото Deadline съобщи, че Меган Маркъл води разговори за участие в третия сезон на сериала на Netflix, създаден от Гай Ричи. Спекулациите бяха засилени през август, когато Манда Левин – ръководител на Netflix за драматичните продукции във Великобритания – беше попитана на телевизионния фестивал в Единбург дали Маркъл ще се присъедини към актьорския състав.

Левин отговори уклончиво, че всички възможности остават отворени. Това допълнително подхрани очакванията, че херцогинята може да се завърне към телевизионното актьорство с роля в третия сезон.

По-късно Page Six съобщи, че Меган Маркъл всъщност не е получавала официална оферта. Според публикацията тя е имала само един разговор с кастинг директор на сериала.

„Тя го прие като предложение. А това не беше предложение“, твърди източник, цитиран от Page Six. По думите му Меган и съпругът ѝ принц Хари са смятали, че подобна възможност би била полезна в момент, когато се появиха информации за тяхното завръщане във Великобритания.

Друг източник твърди, че формална оферта не е била отправяна, но интересът към евентуалното участие на Меган Маркъл е бил проявен лично от Гай Ричи.

Меган Маркъл стана известна с ролята на Рейчъл Зейн в юридическия сериал „Костюмари“, в който участва в продължение на седем сезона между 2011 и 2018 г. Тя има роли и във филмите „Помни ме“ и „Шефове гадняри“.

Меган се оттегли от актьорството след годежа си с принц Хари през 2017 г.


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