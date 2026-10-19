Меган Маркъл била използвана oт Нетфликс за реклама на „Джентълмените“

Меган Маркъл е била използвана за популяризирането на втория сезон на сериала „Джентълмените“, твърди близък до херцогинята човек пред „Дейли телеграф“. По думите му нейното име е било свързано с продукцията, въпреки че разговорите за евентуална роля не са стигнали до официална оферта.

„Някои хора от нейното обкръжение смятат, че тя е била използвана, за да помогне за популяризирането на втория сезон, защото са знаели, че той не е толкова добър като първия, а третият вече е бил поръчан“, казва източникът.

Той описва предполагаемия подход като „най-стария маркетингов трик в книгата“ – известен човек да прочете сценарий, след което да се разпространи информация, че води разговори за участие, въпреки че нищо не е напреднало особено. Според близкия до Маркъл човек Netflix е получил очакваното – голям зрителски интерес и значителна публичност.

През лятото Deadline съобщи, че Меган Маркъл води разговори за участие в третия сезон на сериала на Netflix, създаден от Гай Ричи. Спекулациите бяха засилени през август, когато Манда Левин – ръководител на Netflix за драматичните продукции във Великобритания – беше попитана на телевизионния фестивал в Единбург дали Маркъл ще се присъедини към актьорския състав.

Левин отговори уклончиво, че всички възможности остават отворени. Това допълнително подхрани очакванията, че херцогинята може да се завърне към телевизионното актьорство с роля в третия сезон.

По-късно Page Six съобщи, че Меган Маркъл всъщност не е получавала официална оферта. Според публикацията тя е имала само един разговор с кастинг директор на сериала.

„Тя го прие като предложение. А това не беше предложение“, твърди източник, цитиран от Page Six. По думите му Меган и съпругът ѝ принц Хари са смятали, че подобна възможност би била полезна в момент, когато се появиха информации за тяхното завръщане във Великобритания.

Друг източник твърди, че формална оферта не е била отправяна, но интересът към евентуалното участие на Меган Маркъл е бил проявен лично от Гай Ричи.

Меган Маркъл стана известна с ролята на Рейчъл Зейн в юридическия сериал „Костюмари“, в който участва в продължение на седем сезона между 2011 и 2018 г. Тя има роли и във филмите „Помни ме“ и „Шефове гадняри“.

Меган се оттегли от актьорството след годежа си с принц Хари през 2017 г.