Британският актьор Робърт Патинсън и певицата и актриса Суки Уотърхаус планират да се установят в английската провинция заедно с двегодишната си дъщеря. Двойката е насочила вниманието си към живописния район Котсуолдс, след като години наред разделя времето си между Лондон и Калифорния, съобщава Daily Mail.

Според източници на The Sun 40-годишният Робърт Патинсън и 34-годишната Суки Уотърхаус търсят къща в някое от малките селища в Котсуолдс, където се надяват да осигурят по-спокоен живот за семейството си.

Решението е свързано и с предстоящите професионални ангажименти на актьора. Робърт Патинсън наскоро беше обявен за новия Джеймс Бонд, а снимките на следващия филм за агент 007 се очаква да се проведат предимно във Великобритания. Премиерата на продукцията се обсъжда за ноември 2028 г.

„Роб и Суки ще прекарват много време във Великобритания, след като той получи ролята на Бонд. Досега живееха под наем, но вече искат собствен дом в провинцията, където могат да отглеждат дъщеря си далеч от светлините на прожекторите“, твърди източник на The Sun.

Котсуолдс е предпочитано място за живот на редица знаменитости, сред които Дейвид и Виктория Бекъм, принц Хари и Меган Маркъл, Джеръми Кларксън и Джеймс Блънт. Районът е известен с живописните си селища, историческите каменни къщи и спокойната атмосфера.

В интервю за The Sunday Times през юли Суки Уотърхаус призна, че след раждането на дъщеря им през 2024 г. семейството непрекъснато сменя местоживеенето си.

„Живеем под наем, местим се на всеки няколко месеца и на практика не сме си били у дома“, разказа певицата. Тя допълни, че винаги е планирала да се върне в Лондон, където е израснала, и да отгледа детето си във Великобритания.

Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус са заедно от 2018 г., а през декември 2023 г. се появиха информации за годежа им. Двамата станаха родители през март 2024 г. и предпочитат да пазят личния си живот далеч от публичното внимание.

Междувременно Робърт Патинсън продължава успешната си кариера с участия във филмите „The Drama“, „Одисея“ на Кристофър Нолан и третата част на „Дюн“. Изборът му за наследник на Даниел Крейг в ролята на Джеймс Бонд се очаква да бъде следващият голям етап в кариерата му.