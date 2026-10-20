Тейлър Суифт се прицели в първия си „Оскар“ с песен от „Играта на играчките 5“

Тейлър Суифт превърна шестата гала вечер на Музея на киното на Академията в Лос Анджелис в концертна сцена, а песента ѝ от „Играта на играчките 5“ отново попадна във фокуса на наградния сезон. Благотворителното събитие събра 14 милиона долара – с 2 милиона повече от сумата, набрана през предходната година.

Суифт изпълни четири песни пред звездните гости на вечерта. Тя представи за първи път на живо „The Fate of Ophelia“, част от албума „The Life of a Showgirl“, а към нея добави „Blank Space“, „Love Story“ и „I Knew It, I Knew You“ – оригиналната песен от „Играта на играчките 5“.

Песента от „Играта на играчките 5“ е претендент за „Оскар“

„I Knew It, I Knew You“ дебютира на първо място в класацията Billboard Hot 100 през юни. Популярността на песента не е достатъчна сама по себе си за номинация от Академията, но увеличава шансовете ѝ да бъде разпознаваема за членовете на музикалния клон.

Тейлър Суифт вече има няколко номинации за „Златен глобус“ и награда „Грами“ за песен към филм, но все още не е получавала номинация за „Оскар“. В нейна полза е и фактът, че всеки от предишните филми от поредицата „Играта на играчките“ е имал песен, номинирана в категорията за най-добра оригинална песен.

Песента е написана и изпълнена от Тейлър за филма на „Дисни“ и „Пиксар“. „Играта на играчките 5“ е режисиран от Андрю Стантън, а музиката към филма е на Ранди Нюман.

Конан О'Брайън представи Тейлър Суифт пред гостите на гала вечерта. Той я определи като „Джон, Пол, Джордж и Ринго в едно“, сравнявайки музикалното ѝ присъствие с това на четиримата членове на „Бийтълс“.

Сред присъстващите бяха Ким Кардашиян, Сабрина Карпентър, Джейми Лий Къртис, Сигорни Уивър, Рами Малек, Кара Делевин, Сет Роугън, Джесика Алба, Кристен Дънст, Кейт Хъдсън, Джон Леджънд, Криси Тейгън, Дакота и Ел Фанинг, Деми Мур и Оливия Мън.

Гала вечерта отличи актрисата Шарлийз Терон, режисьора на хоръри Джон Карпентър и актьора Колман Доминго. Съпредседатели на събитието бяха дизайнерът Том Форд, режисьорите Робърт Родригес и Стивън Спилбърг и актрисата Кейт Капшоу.

Сред поп изпълнителите, които вече са получавали номинации за „Оскар“, са Риана, Лейди Гага и Сиза. За Тейлър Суифт следващата цел е да се присъедини към тях с песен, родена за финалните надписи на една от най-разпознаваемите филмови поредици.