Предаването „COOLt“ на Петя Дикова слиза от ефира на bTV след 14 сезона

Петя Дикова остава лицето на „COOLt“, но предаването напуска досегашния си телевизионен формат. След 14 сезона в ефира на bTV пълните епизоди вече ще бъдат достъпни ексклузивно в стрийминг платформата VOYO, съобщиха bTV и „Марица“.

Новите издания ще излизат всяка седмица с премиера в четвъртък. Форматът няма да изчезне напълно от телевизионния екран – най-интересните моменти и интервюта ще продължат да се показват в ефира на bTV, както и в социалните мрежи на медията. В петък Петя Дикова ще гостува в сутрешния блок „Тази сутрин“, където ще представя акценти от новите епизоди и срещите си с гостите.

„COOLt“ започва на 2 март 2013 г. и през годините се утвърждава като предаване за светски и културни новини, интервюта и истории от шоубизнеса. Сред международните звезди, с които Петя Дикова е разговаряла, са Джони Деп, Лейди Гага, Алис Купър, Ерос Рамацоти и Андреа Бочели.

Промяната е представена като преминаване към модел, при който съдържанието първо достига до зрителите онлайн. В съобщението на bTV се посочва, че новите епизоди ще бъдат създавани специално за дигитална аудитория, а VOYO ще предлага по-ранен достъп до интервюта, срещи и авторски истории с водещата.

„Запазваме всичко, което хората обичат в COOLt – любопитните срещи, интересните истории и емоцията, която създаваме всяка седмица, и го развиваме в средата, в която аудиторията живее, общува и открива ново съдържание всеки ден“, заявява Петя Дикова.

Така „COOLt“ продължава с нов начин на разпространение, без смяна на водещата. Зрителите ще могат да гледат пълните епизоди във VOYO, а телевизионният ефир и платформите на bTV ще запазят ролята си за подбрани моменти и интервюта.